Манчестер Сити - Интер 1:0. Обзор матча и видео гола

10 июня прошел финальный поединок главного еврокубка сезона 2022/23. "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы обыграл миланский "Интер" Симоне Индзаги. Победу английской команде принес гол Родри – испанский хавбек поразил ворота "нерадзурри" на 68-й минуте встречи. По ходу матча обе команды теряли игроков из-за травм: сначала в первом тайме вынужденно покинул поле Кевин де Брюйне, а во второй половине матча повреждения получил Эдин Джеко.

Таким образом, "Сити" оформил требл в этом сезоне: "мещане" получили золотые медали АПЛ, победили в Кубке Англии и соответственно завоевали Лигу чемпионов. Для Гвардиолы этот требл стал вторым в его тренерской карьере - ранее Пеп брал три основных трофея за сезон в 2009 году, когда возглавлял каталонскую "Барселону".

Лига Чемпионов. Финал

Стамбул. "Ататюрк Стадиум"

"Манчестер Сити" - "Интер" 1:0

Гол: Родри 68

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Б. Силва, Стоунз (Уокер 82), Родри, Гюндоган, Де Брюйне (Фоден 37), Грилиш, Холанд

"Интер": Онана, Дармиан (Д'Амброзио 76), Ачерби, А. Бастони (Гозенс 76), Думфриз (Белланова 76), Брозович, Чалханоглу (Мхитарян 84), Барелла, Димарко, Джеко (Лукаку 57), Лаутаро Мартинес