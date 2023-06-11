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Шахтер будет в третьей корзине при жеребьевке групп Лиги чемпионов 2023/24
Для второй корзины не хватило одной позиции. Придется сыграть с двумя более рейтинговыми соперниками
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Состоялся финал Лиги чемпионов 2022/23 ("МанСити" обыграл "Интер" 1:0), по итогу которого определилось также положение "Шахтера" во время жеребьевки группового раунда следующего розыгрыша турнира.
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"Горняки" сохраняли шансы на вторую корзину, но для этого нужна была победа в финале Лиги чемпионов "Интера". Поскольку выиграл "Манчестер Сити", "Шахтер" будет в третьей корзине. Чемпион Украины гарантированно сыграет с двумя более рейтинговыми командами. По одному сопернику "Шахтеру" достанется с первой, второй и четвертой корзин.
Первая корзина: "Манчестер Сити" (Англия), "Барселона" (Испания), "Севилья" (Испания), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Наполи" (Италия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия).
Вторая корзина: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лейпциг" (Германия), "Интер" (Италия), "Арсенал" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), Порту (Португалия).
Третья корзина: "Шахтер" (Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Милан" (Италия), "Лацио" (Италия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Брага" (Португалия)*, "Рейнджерс" (Шотландия)*, "Динамо" (Загреб, Хорватия)*.
Четвертая корзина: "Реал Сосьедад" (Испания), "Ньюкасл" (Англия), "Унион" (Германия), "Ланс" (Франция), "Селтик" (Шотландия), "Янг Бойз" (Швейцария)*, "Копенгаген " (Дания)*, "Галатасарай" (Турция)*.
*- будут проходить квалификацию; возможны изменения в построении корзин.
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2023/24 состоится 31-го августа.
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