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Шахтер будет в третьей корзине при жеребьевке групп Лиги чемпионов 2023/24

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Для второй корзины не хватило одной позиции. Придется сыграть с двумя более рейтинговыми соперниками

Шахтер будет в третьей корзине при жеребьевке групп Лиги чемпионов 2023/24

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялся финал Лиги чемпионов 2022/23 ("МанСити" обыграл "Интер" 1:0), по итогу которого определилось также положение "Шахтера" во время жеребьевки группового раунда следующего розыгрыша турнира.

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"Горняки" сохраняли шансы на вторую корзину, но для этого нужна была победа в финале Лиги чемпионов "Интера". Поскольку выиграл "Манчестер Сити", "Шахтер" будет в третьей корзине. Чемпион Украины гарантированно сыграет с двумя более рейтинговыми командами. По одному сопернику "Шахтеру" достанется с первой, второй и четвертой корзин.

Состав корзин Лиги чемпионов 2023/24:

Первая корзина: "Манчестер Сити" (Англия), "Барселона" (Испания), "Севилья" (Испания), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Наполи" (Италия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия).

Вторая корзина: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лейпциг" (Германия), "Интер" (Италия), "Арсенал" (Англия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), Порту (Португалия).

Третья корзина: "Шахтер" (Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Милан" (Италия), "Лацио" (Италия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Брага" (Португалия)*, "Рейнджерс" (Шотландия)*, "Динамо" (Загреб, Хорватия)*.

Четвертая корзина: "Реал Сосьедад" (Испания), "Ньюкасл" (Англия), "Унион" (Германия), "Ланс" (Франция), "Селтик" (Шотландия), "Янг Бойз" (Швейцария)*, "Копенгаген " (Дания)*, "Галатасарай" (Турция)*.

*- будут проходить квалификацию; возможны изменения в построении корзин.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2023/24 состоится 31-го августа.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 01:04
я об этом сразу говорил
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.06.2023 в 00:09
Чудово! Катюзі по заслузі.
Ответить
0
-3
fanatSD (донецк)
11.06.2023 в 00:45
динамо в .опе дебил
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
11.06.2023 в 00:58
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 01:06
ло|||ок,ты таки харьковский или киевский? место рождения (Родину) не меняют же!
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0
0

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