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Адриано должен был комментировать финал ЛЧ, но опоздал на рейс самолета из-за трех вечеринок накануне

Лига Чемпионов
(1 голосов)

После этого его уволили с ESPN Brazil

Адриано должен был комментировать финал ЛЧ, но опоздал на рейс самолета из-за трех вечеринок накануне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне финала Лиги Чемпионов между "Сити" и "Интером", бывший игрок "нерадзури" должен был вылететь в Стамбул и там комментировать матч для ESPN Brazil.

Однако он пропустил свой рейс, из-за чего вынужден был смотреть матч "Интер" - "Манчестер Сити" из дома.

Сообщается, что бывшего нападающего видели на трех разных вечеринках в ночь перед финалом, а утром его не смогли найти, из-за чего он пропустил самолет из Рио в Стамбул.

После этого случая Адриано был уволен с ESPN Brazil.

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В статье: Адриано Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 01:02
dlbb!
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