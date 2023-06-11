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Адриано должен был комментировать финал ЛЧ, но опоздал на рейс самолета из-за трех вечеринок накануне
После этого его уволили с ESPN Brazil
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне финала Лиги Чемпионов между "Сити" и "Интером", бывший игрок "нерадзури" должен был вылететь в Стамбул и там комментировать матч для ESPN Brazil.
Однако он пропустил свой рейс, из-за чего вынужден был смотреть матч "Интер" - "Манчестер Сити" из дома.
Сообщается, что бывшего нападающего видели на трех разных вечеринках в ночь перед финалом, а утром его не смогли найти, из-за чего он пропустил самолет из Рио в Стамбул.
После этого случая Адриано был уволен с ESPN Brazil.
Adriano Imperador some após noitadas e perde contrato de trabalho para comentar a final da Champions League.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 10, 2023
Ex-jogador foi contratado pela ESPN internacional para comentar a final do jogo deste sábado, em Istambul, mas sumiu e perdeu o voo.
Via: Extra
????:Divulgação pic.twitter.com/nVLou06nP4
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