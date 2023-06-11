Все три итальянских клуба проиграли еврокубковые финалы в этом году

Сегодня прошел последний еврокубковый матч этого сезона. В рамках финала Лиги Чемпионов сыграли "Манчестер Сити" и "Интер", где первые одержали победу со счетом 1:0.

В других двух финалах еврокубков также присутствовали итальянские команды. В Лиге Европы Италию представляла "Рома", в Лиге Конференций - "Фиорентина". Ни одна из команд не победила в финале.

В этом сезоне обладателями европейских титулов стали две команды из Англии - "Сити" и "Вест Хэм", а также испанская "Севилья".