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Все три итальянских клуба проиграли еврокубковые финалы в этом году

Лига Чемпионов
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В каждом из финалов было по команде из Италии, но ни одна не победила

Все три итальянских клуба проиграли еврокубковые финалы в этом году

Фото: Getty Images

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Сегодня прошел последний еврокубковый матч этого сезона. В рамках финала Лиги Чемпионов сыграли "Манчестер Сити" и "Интер", где первые одержали победу со счетом 1:0.

В других двух финалах еврокубков также присутствовали итальянские команды. В Лиге Европы Италию представляла "Рома", в Лиге Конференций - "Фиорентина". Ни одна из команд не победила в финале.

В этом сезоне обладателями европейских титулов стали две команды из Англии - "Сити" и "Вест Хэм", а также испанская "Севилья".

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В статье: Интер (Милан) Рома (Рим) Фиорентина (Флоренция)
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