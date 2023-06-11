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Гвардиола: Усталый. Спокойный. Доволен. Это так тяжело выиграть

Лига Чемпионов
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Тренер чувствует гордость и истощение одновременно

Гвардиола: Усталый. Спокойный. Доволен. Это так тяжело выиграть

Фото: Getty Images

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Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Интером" (1:0) в финале Лиги чемпионов.

"Усталый. Спокойный. Доволен. Это так тяжело выиграть.

Такова сильная команда. Сказал в перерыве: "Наберитесь терпения. Вам должно повезти". Кто-то мог упустить или завершить основное время вничью. В ЛЧ это как подбрасывание монеты.

Но это было написано звездами. Это принадлежит нам. Мы были не на самом лучшем уровне. После чемпионата мира команда шагнула вперед, мы были там. Но это была не самая лучшая наша игра.

У меня нет сил думать о следующем сезоне, это невозможно. Нам нужен перерыв, это очень долгий сезон. У наших игроков сейчас международные матчи. УЕФА и ФИФА, подумайте об этом. Премьер-лига закончилась две-три недели назад, теперь люди должны вернуться в матчи. Это слишком. Мы начнем с нуля в следующем сезоне.

Мы собираемся праздновать в отеле с семьей и друзьями. В понедельник парад состоится в Манчестере. Надо так тяжело выиграть", - сказал Гвардиола.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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