Индзаги: У нас был отличный матч. Я обнял каждого игрока, они были невероятными

Наставник "Интера" Симон Индзаги прокомментировал результат финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:1).

"У нас был отличный матч, должны гордиться этим. Мы заслуживали большего. Я обнял каждого игрока, они были невероятными, как и наши болельщики. Надеюсь, они довольны тем, как сегодня выглядела команда.

У меня было чувство, что в последние 25 минут мяч просто не хотел влетать в сетку. Такое случается. К сожалению, это произошло в финале Лиги чемпионов. Был каркас ворот, было спасение с линии ворот, удар в партнера. Случилось все.

С этим духом, организацией и настроением – думаю, мы еще вернемся в финал в будущем", – сказал Индзаги.