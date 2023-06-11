  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Димарко: Мы выложились на 120%, но этого было недостаточно
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Димарко: Мы выложились на 120%, но этого было недостаточно

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Игрок считает, что победила сильнейшая команда

Димарко: Мы выложились на 120%, но этого было недостаточно

ANSA

Новина українською

Защитник "Интера" Федерико Димарко прокомментировал поражение в матче с "Манчестер Сити" (0:1) в финале Лиги чемпионов.

"Мы выложились на 120% – но этого было недостаточно. Это нормально, победила сильнейшая команда с лучшим орудием, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Мы имели явные возможности, но Эдерсон сделал великолепные сейвы. Было много разочарований. Наше второе место все равно много значит, потому что команда выложилась по полной", - сказал Димарко.

По теме
yellow-arrow
Президент Интера: У нас есть способность делать большие вещи и надежда на будущее
yellow-arrow
Зигзаг судьбы. Акценты зрителя на финале Лиги чемпионов
yellow-arrow
Родри: Я плохо играл в первом тайме, как дерьмо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити Федерико Димарко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде