Лига Чемпионов
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Димарко: Мы выложились на 120%, но этого было недостаточно
Игрок считает, что победила сильнейшая команда
ANSA
Защитник "Интера" Федерико Димарко прокомментировал поражение в матче с "Манчестер Сити" (0:1) в финале Лиги чемпионов.
"Мы выложились на 120% – но этого было недостаточно. Это нормально, победила сильнейшая команда с лучшим орудием, чтобы выиграть Лигу чемпионов.
Мы имели явные возможности, но Эдерсон сделал великолепные сейвы. Было много разочарований. Наше второе место все равно много значит, потому что команда выложилась по полной", - сказал Димарко.
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Источник:Sky Sports
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