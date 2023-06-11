Зигзаг судьбы. Акценты зрителя на финале Лиги чемпионов

По моему личному мнению, это был один из лучших финалов, которые довелось наблюдать за долгое время в последние годы. С точки зрения игры в футбол, да и борьбы за результат. К счастью, в нем не было излишеств, придающих игре искусственный ажиотаж – пенальти, удалений, сомнительных судейских решений и дополнительного времени. Зато был собственно футбол.

Я даже пожалел о том, что с возрастом несколько утратил остроту восприятия и не могу передать тот спектр эмоций, который неизбежно ощутил бы от такого спектакля в юности. Безусловно, сыграло свою роль и то, что накануне в моем районе погибли люди. Да, в это страшное время подобное происходит каждый день. Но так близко война подобралась впервые…

Крайне редко отваживаюсь на прогнозы, но в этот раз отчего-то был уверен в том, что победит "Интер". Точнее говоря, добьется результата тем или иным образом. Как-то проникся кармой "Ман Сити" Гвардиолы что ли. Футболисты называют это чуйкой, и в таких случаях почему-то забывается, что прогнозист из меня никакущий.

Если первый тайм кого-то и разочаровал, то второй окупил все с лихвой. Особенно последняя четверть матча, когда выяснилось, что в футбол в этой паре, оказывается, умеет играть и "Интер". Он был явно сильнее и интереснее в этот конкретный отрезок времени, но материализовать свое преимущество не сумел.

При том, что мои симпатии изначально были на стороне "Ман Сити", должен признать: результат не по игре – тут смотрелась ничья, и команда Индзаги очевидно "наиграла" на ответный мяч. Последний шанс забить его упустил Гозенс уже перед самым финальным свистком. Точнее говоря, его "съел" Эдерсон – однозначно главная Личность финала.

Вообще в этот вечер в Стамбуле рулили вратари. Но Онана, по моим наблюдениям, записал на свой счет на один важный сэйв меньше. Эдерсон же делал это трижды-четырежды как минимум. Особенно запомнилось то, как он парировал удары Мартинеса – вскоре после перерыва, при 0:0, Лукаку – через пять минут после гола Родри, и вот этот последний яркий штрих на последней минуте.

Следует подчеркнуть, что команде Гвардиолы еще и прилично везло. Пропустив, "Интер" мог выровнять положение уже три минуты спустя, но Димарко пробил в перекладину. Вероятно, можно отнести на счет Фортуны и то, как удачно "промахнулся" по своим воротам Диаш, к которому нежданно отскочил мяч, скорее инстинктивно отбитый Эдерсоном на 88-й минуте.

Еще раз оглядываясь на течение поединка, отметил бы, что футбольная судьба вычертила тут замысловатый зигзаг. Первым знаковым эпизодом стала травма де Брюйне. Он покинул поле после того как перед этим именно он в течение трех минут дважды создавал остроту у ворот "Интера". Не считая промаха Силвы в дебюте, это было все, что стоило внимания в первом тайме.

Казалось, атака "Ман Сити" благополучно заглохла. Невольно вспомнилась фраза из некогда культового фильма: "А водилу потерять не боишься?" В следующие полчаса сложилось ощущение, что машина Гвардиолы потеряла управление и едет "без руля". Но судьба сделала второй поворот: в середине второго тайма был забит судьбоносный гол Родри. Без участия самых ярких персонажей сезона, но с шикарным пасом Силвы.

На сей раз, в противоположную сторону качнуло резко и сразу. Команда Индзаги посрамила "хавчиков", предсказывавших ей фиаско с банальной "игрой до гола". В оставшееся время она обрушила на ворота соперника шквал своих атак, и минимум трижды они имели все шансы завершиться успехом. Затесался меж ними и прорыв "зам. Де Брюйне" – Фодена в обратном направлении на 77-й минуте.

Но счет остался неизменным. Шофер, чье место на самом деле пришлось занять вратарю, мертвой хваткой уцепился за баранку, и, не без помощи свыше, таки-вырулил. О, сюжетец!

Я рад тому, что выиграла команда, которая все-таки играет в футбол, а не в шахматы. Но более всего потешило то, что в футбол сыграли обе команды. Пусть одной из них и пришлось для этого оказаться в роли догоняющей. Мы увидели настоящий финал, каким он должен быть, а не примитивно-мудрое перетягивание каната, в которое зачастую он превращается в новом веке.

Не могу не отметить третью неудачу итальянских клубов из трех возможных финалов. Любопытно, а бывало ли такое в истории раньше – с тех пор как начали проводиться три еврокубка еще в двадцатом столетии? Ну, это пусть статистики ковыряются. Однако такой, как вы говорите, эпичный требл, куда занятнее, не находите? А если он еще и уникален…

И последнее. Если вам покажется, что автор перебрал с комплиментами, сделайте скидку на то, что перед финалом Лиги чемпионов ему пришлось отсмотреть оба плей-офф за право играть в УПЛ. Но об этом в свое время…