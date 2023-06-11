Родри: Я плохо играл в первом тайме, как дерьмо

Опорный полузащитник "Манчестер Сити" Родри, забивший победный гол в финале Лиги чемпионов против "Интера" (1:0), поделился впечатлениями от матча.

"Эмоций много. Сбылась мечта. Все эти ребята, наши фанаты, ждали не знаю сколько лет. Они заслужили – и мы заслужили. В последние годы мы были близки к победе. Было непросто. Что за соперник! Как он защищается и контратакует! Мы отдали все силы.

Я плохо играл в первом тайме, как дерьмо. Но в финалах нельзя ожидать, что будешь играть так же хорошо, как обычно. Есть и эмоции, и нервы. Мы сражались как звери. И хотим большего. Хотим быть более амбициозными. Такой момент не повторится. Мы надеемся на победу на следующий год, а сейчас заслуживаем отпраздновать эту. Эта победа посвящается всем футболистам, сделавшим "Манчестер Сити" топ-клубом: Серхио Агуэро, Давиду Сильве и другим", - сказал игрок.