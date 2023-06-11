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Президент Интера: У нас есть способность делать большие вещи и надежда на будущее

Лига Чемпионов
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В то же время функционер доволен результатами клуба

Президент Интера: У нас есть способность делать большие вещи и надежда на будущее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Интера" Стивен Чжан поделился эмоциями, комментируя поражение от "Манчестер Сити" (0:1) в финале Лиги чемпионов 2022/23.

"Прежде всего хочу поздравить "Манчестер Сити", они провели отличный сезон. В то же время я очень горжусь нашими игроками, тренерами и персоналом. Все считали нас аутсайдерами, но мы показали, что знаем, как играть на равных с "Сити" .

Этот матч должен стать отправной точкой для достижения лучших результатов в будущем и построения команды, которая сможет снова дойти до финала Лиги чемпионов.

У нас есть способность делать большие вещи и есть надежда на будущее. Наш проект очень четкий, и мы ежедневно работаем над его усовершенствованием и ростом", – сказал Чжан.

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В статье: Лига чемпионов Интер (Милан) Манчестер Сити Стивен Чжан
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Источник:
Sport Mediaset

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