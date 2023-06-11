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Президент Интера: У нас есть способность делать большие вещи и надежда на будущее
В то же время функционер доволен результатами клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Интера" Стивен Чжан поделился эмоциями, комментируя поражение от "Манчестер Сити" (0:1) в финале Лиги чемпионов 2022/23.
"Прежде всего хочу поздравить "Манчестер Сити", они провели отличный сезон. В то же время я очень горжусь нашими игроками, тренерами и персоналом. Все считали нас аутсайдерами, но мы показали, что знаем, как играть на равных с "Сити" .
Этот матч должен стать отправной точкой для достижения лучших результатов в будущем и построения команды, которая сможет снова дойти до финала Лиги чемпионов.
У нас есть способность делать большие вещи и есть надежда на будущее. Наш проект очень четкий, и мы ежедневно работаем над его усовершенствованием и ростом", – сказал Чжан.
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