Неповторимость Гвардиолы и как Ачерби остановил “репликанта” Холанда. Обзор СМИ после финала ЛЧ

“Реал Мадрид, берегись! Если будешь спать, мы тебя догоним. Осталось всего 13 раз победить в Лиге чемпионов”.

Пеп Гвардиола мог себе позволить расслабиться и шутить в общении журналистами после матча. Но не во время самой игры. Тренер “Манчестер Сити” бурно жестикулировал на кромке поля и нередко кричал своим футболистам “УСПОКОЙТЕСЬ, УСПОКОЙТЕСЬ”, сам при этом оставаясь большим комком нервов.

Финал получился равным, напряжение в матче оставалось до последнего сейва Эдерсона на 90+6 минуте. “Интер” сыграл лучше, чем от него ожидали, “Манчестер Сити” – хуже.

“Интеру” удалось выбить “Манчестер Сити” из его привычного ритма, пишет Сэм Уоллес в The Telegraph.

“Судьба поступила с “Интером” жестоко. Они 70 минут держали льва запертым в клетке, но затем отвлеклись на мгновенье и были съедены. Но огромной разницы между командами и дисбаланса сил, как все предсказывали, не было”, – замечает обозреватель La Repubblica Маурицио Крозетти.

“В конечном итоге "Интер" тоже не просто так вышел в финал в Лиги чемпионов, это хорошая команда. Симоне Индзаги, как и все мы, смотрел матчи с “Баварией” и “Реалом”, и смог хорошо подготовиться”, – говорится в послематчевом материале издания i.

Андреа ди Каро в La Gazzetta dello Sport пишет, что “Интер” должен гордиться своим выступлением. “Нет более достойного способа проиграть сильнейшей в мире команде. То, что мы увидели нельзя назвать старым-добрым катеначчо. Не было никаких впечатляющих сэйвов, эпических подкатов выносов мяча с линии, штанг и перекладин. Но были фокус, концентрация, подстраховка. Конечно, сам “Интер” при этом создал мало, но прекрасного “Сити” Гвардиолы мы не увидели. Не было у фаворита его привычных комбинаций, движений без мяча, треугольников, и всего остального. Возможно, из-за того что даже великие команды, когда они пребывают на грани исторических успехов, испытывают давление”.

Как считает Джеймс Хорнкастл в The Athletic, у “Манчестер Сити” не было идей, что делать с этим “Интером”. Если бы у “нерадзурри” была бы лучше реализация, в матче был бы овертайм. То, что “Интер” был настолько близок к “Сити”, должно воодушевлять клубы итальянской Серии А, которые в итоге проиграли все три финала еврокубков.

“Финалы существуют для того, чтобы в них побеждать, и не важно как. Эта часто употребляемая фраза применима и к игре между “Манчестер Сити” и “Интером”. Это не был хороший матч, но команда, которая играла в лучший футбол на протяжении сезона выиграла”, – выражает свое мнение Жуан Вейс в Sport.es.

Лучший бомбардир “Манчестер Сити” и Лиги чемпионов 2022/23 Эрлинг Холанд провел незаметный матч. Как “Интеру” это удалось? Как анализирует The Athletic, у “нерадзурри” был разработан для этого особый план. В первом тайме три центрбека “Интера” перехватывали почти каждую передачу, которая летела к норвежцу, поэтому он оставался практически без мяча. Помимо всего прочего, “Интеру” чаще, чем нет, удавалось блокировать Кевина Де Брюйне и Фила Фодена. “Нерадзурри” останавливал передачи, кроссы, они создали сине-черную стену. Иногда центрбек “Интера” Ачерби встречал Холанда выше по полю, это было рискованно, но он себя оправдал.

“Ачерби против Холанда – это была занимательная дуэль мрачного, ворчливого, возрастного, покрытого татуировками итальянца с неказистой бородкой против гладкого, безупречного светловолосого норвежца в ярко-голубой футболке”.

О противостоянии Ачерби с Холандом живописно пишет и Себастьяно Вернадза в La Gazzetta dello Sport.

“Холанд пугает своей силой, размахом крыльев при прыжке. Он похож на персонажа “Бегущего по лезвию” с Харрисоном Фордом, старого фильма про репликантов. И Ачерби, которому приходилось бороться с Холандом так, как Форду с андроидами, удалось вложить в свою игру все сердце и человечность. Где-то на 40-й минуте, после вбрасывания аута, Ачерби выбил мяч головой из своей штрафной с криком “Я не боюсь”. И Ачерби не дал себя запугать, он уперся в Холанда со смирением старомодного защитника. Он вышел победителем из этой дуэли, и выиграл свою собственную Лигу чемпионов”.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Английская пресса особо выделила четыре футболиста в составе “Манчестер Сити”. Это Эдерсон, сделавший важные сейвы, цемент обороны “горожан” Рубен Диаш, автор единственного гола Родри и Джон Стоунз.

Универсал “Сити” в матче с “Интером” часто оказывался на позиции правого защитника / вингбека, а не в центре поля/ центре обороны, как в последних матчах. Это было самое важное тактическое решение Гвардиолы перед матчем пишет Джонатан Уилсон в The Guardian и в этот раз Пеп не “перемудрил”. Так Рубен Диаш не оставался сам против Мартинеса и Джеко, а Аканджи действовал на позиции правого центрбека”.

Стоунз, рассказывает Уилсон, был одним из первых трансферов Гвардиолы, но долгое время он считался ненадежным. Он футболист нетипичного для Англии амплуа – центрбек с пасом. Но даже Гвардиола, которому нравится такой тип игроков, иногда терял веру в Стоунза. В сезонах 2019/20 и 2021/22 он начал в старте всего 12 матчей в чемпионате. Даже этот сезон он начинал в роли запасного, но после ухода Канселу смог расцвести. В свои 29 лет он наконец-то полностью показывает свой потенциал, не только как полезный центрбек, но и разыгрывающий в центре поля. Можно долго говорить, сколько “Сити” тратит на трансферы, но сложно не заметить, как Гвардиоле удается развивать футболистов.

Об этом пишет и Оливер Браун в The Telegraph. “Да, “Сити” при Гвардиоле во главе потратил более миллиарда фунтов на трансферы, но все Гвардиола заслуживает большего, чем просто считаться лицом огромного тщеславного проекта. Он – главная сила, без которых душа, дух и успех “Манчестер Сити” были бы невозможны.

“Манчестер Сити” существует с 1880 года, но почти половина его трофеев были добыты Гвардиолой. “Сити” должен наслаждаться этим моментом, никто не даст гарантии повторения достижения таких масштабов. Это достижение стало возможным благодаря огромным ресурсам, но в первую очередь принадлежит человеку в черном, неподражаемому, несравненному Пепу Гвардиоле, настоящему современному гению”.