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Дамфрис: Мы не должны опускать голову. Я горжусь нашим матчем
Игрок настроен дальше работать на достижение результата
Фото: SempreInter
Защитник "Интера" Дензел Думфрис прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:1) в финале Лиги чемпионов.
"Выступая за "Интер", всегда играешь на победу. Но думаю, что мы не должны опускать голову. Я горжусь сегодняшним матчем. Жаль, что не выиграли".
Это финал, мы боролись до последнего свистка. Не повезло – не забили. Но я горжусь тем, как мы готовились к этой игре. Мы не выиграли, но отдали все силы.
Трудно сейчас говорить. Мы не выиграли скудетто, проиграли этот финал. Мы провели хороший сезон, но сейчас тяжело давать анализ", - сказал Думфрис.
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