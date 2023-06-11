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Дамфрис: Мы не должны опускать голову. Я горжусь нашим матчем

Лига Чемпионов
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Игрок настроен дальше работать на достижение результата

Дамфрис: Мы не должны опускать голову. Я горжусь нашим матчем

Фото: SempreInter

Новина українською

Защитник "Интера" Дензел Думфрис прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:1) в финале Лиги чемпионов.

"Выступая за "Интер", всегда играешь на победу. Но думаю, что мы не должны опускать голову. Я горжусь сегодняшним матчем. Жаль, что не выиграли".

Это финал, мы боролись до последнего свистка. Не повезло – не забили. Но я горжусь тем, как мы готовились к этой игре. Мы не выиграли, но отдали все силы.

Трудно сейчас говорить. Мы не выиграли скудетто, проиграли этот финал. Мы провели хороший сезон, но сейчас тяжело давать анализ", - сказал Думфрис.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Сити Дензел Дамфрис
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Источник:
Сайт УЕФА

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