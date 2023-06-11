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Сотрудники стадиона на финале ЛЧ пытались отобрать украинский флаг у болельщика. ВИДЕО
Фанат достойно отстоял украинский флаг
Скріншот з відео
Вчера, 10 июня в Стамбуле прошел финал Лиги чемпионов сезона 2022/23 - "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы одерживал минимальную победу над миланским "Интером" Симоне Индзаги.
На матче один из болельщиков решил на трибунах показать флаг Украины, однако работники службы безопасности стадиона пытались вырвать у фаната украинский флаг. Кроме того, сотрудники стадиона попытались вырвать телефон из рук фаната.
Также на видео, которое снял болельщик, можно заметить, как один из работников бьет его по руке.
Примечательно, что в соседнем секторе можно было увидеть флаг Палестины.
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