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УЕФА представила сборную сезона Лиги Чемпионов
Среди них семь игроков Манчестер Сити
uefa.com
УЕФА объявила список игроков, которые попали в команду сезона Лиги Чемпионов 22/23. Среди них 7 игроков из "Сити", которые вчера победили в турнире. Также в список попали двое игроков "Реала" и двое из "Интера".
Команда сезона выглядит так:
Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал");
Защитники: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Алессандро Бастони ("Интер"), Федерико Димарко ("Интер");
Полузащитники: Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Родри ("Манчестер Сити"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");
Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал").
????✨ Introducing the 2022/23 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 11, 2023
Who would be your captain? ©️????♂️#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/tMrT2z3LPQ
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