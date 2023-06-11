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УЕФА представила сборную сезона Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Среди них семь игроков Манчестер Сити

УЕФА представила сборную сезона Лиги Чемпионов

uefa.com

Новина українською

УЕФА объявила список игроков, которые попали в команду сезона Лиги Чемпионов 22/23. Среди них 7 игроков из "Сити", которые вчера победили в турнире. Также в список попали двое игроков "Реала" и двое из "Интера".

Команда сезона выглядит так:

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал");

Защитники: Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Алессандро Бастони ("Интер"), Федерико Димарко ("Интер");

Полузащитники: Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Родри ("Манчестер Сити"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");

Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал").

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Сити
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