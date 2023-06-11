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УЕФА признала Родри лучшим игроком Лиги Чемпионов сезона 22/23

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Испанец забил единственный мяч в финале турнира

УЕФА признала Родри лучшим игроком Лиги Чемпионов сезона 22/23

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА признала Родри лучшим игроком Лиги Чемпионов сезона 22/23.

26-летний футболист принял участие во всех матчах "Манчестер Сити" этом розыгрыше ЛЧ, кроме одного. Испанец дважды отличился в ворота соперников. Первый мяч он забил "Баварии" в матче 1/8.

В финале он был признан лучшим игроком матча, а его победный гол принес команде трофей.

Полузащитник преодолел 134,8 километров за 12 поединков, а его точность паса составила 93,8%.

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В статье: Манчестер Сити Родри
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
12.06.2023 в 00:30
Молодець! Але найкращім гравцем фіналу був Лукаку.
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