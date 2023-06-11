УЕФА признала Родри лучшим игроком Лиги Чемпионов сезона 22/23.

26-летний футболист принял участие во всех матчах "Манчестер Сити" этом розыгрыше ЛЧ, кроме одного. Испанец дважды отличился в ворота соперников. Первый мяч он забил "Баварии" в матче 1/8.

В финале он был признан лучшим игроком матча, а его победный гол принес команде трофей.

Полузащитник преодолел 134,8 километров за 12 поединков, а его точность паса составила 93,8%.