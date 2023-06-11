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УЕФА признала Родри лучшим игроком Лиги Чемпионов сезона 22/23
Испанец забил единственный мяч в финале турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА признала Родри лучшим игроком Лиги Чемпионов сезона 22/23.
26-летний футболист принял участие во всех матчах "Манчестер Сити" этом розыгрыше ЛЧ, кроме одного. Испанец дважды отличился в ворота соперников. Первый мяч он забил "Баварии" в матче 1/8.
В финале он был признан лучшим игроком матча, а его победный гол принес команде трофей.
Полузащитник преодолел 134,8 километров за 12 поединков, а его точность паса составила 93,8%.
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Источник:uefa.com
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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
12.06.2023 в 00:30
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