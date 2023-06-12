Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА назвала Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона 2022/23
Грузин в первом сезоне за Наполи получил прозвище "Кварадона"
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвала Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона 2022/23.
В этом году "Наполи" подписала 22-летнего левого вингера. В первом же сезоне грузин среди болельщиков получил прозвище "Кварадона".
Главный тренер неаполетанцев Лучано Спаллетти сказал о нем:
"Квара прекрасен, великолепен. Топ-игрок, несмотря на свой возраст. Ему еще многому надо научиться, и когда он это сделает, он станет смертоносным, суперфутболистом".
Благодаря приходу грузина, "Наполи" сумели выиграть свой первый титул Серии А с 1990 года.
За 9 матчей в Лиге Чемпионов вингер отметился 2-мя голами и 4-мя ассистами. Его точность передач составляет 74,23%.
Популярное сейчас
- Сколько насыпали Довбику, Мальдера - лучшая замена Йовичевичу, Гвардиола больше не лузер
- Украина - Казахстан: смотреть онлайн бесплатно финал ЧМ по сокке
- Шахтер определился, кто станет тренером вместо Йовичевича - Источник
- Манчестер Сити - Интер: где и когда смотреть онлайн финал Лиги Чемпионов
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт