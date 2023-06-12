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УЕФА назвала Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона 2022/23

Лига Чемпионов
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Грузин в первом сезоне за Наполи получил прозвище "Кварадона"

УЕФА назвала Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона 2022/23

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА назвала Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов сезона 2022/23.

В этом году "Наполи" подписала 22-летнего левого вингера. В первом же сезоне грузин среди болельщиков получил прозвище "Кварадона".

Главный тренер неаполетанцев Лучано Спаллетти сказал о нем:

"Квара прекрасен, великолепен. Топ-игрок, несмотря на свой возраст. Ему еще многому надо научиться, и когда он это сделает, он станет смертоносным, суперфутболистом".

Благодаря приходу грузина, "Наполи" сумели выиграть свой первый титул Серии А с 1990 года.

За 9 матчей в Лиге Чемпионов вингер отметился 2-мя голами и 4-мя ассистами. Его точность передач составляет 74,23%.

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В статье: Наполи (Неаполь) Хвича Кварацхелия
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Источник:
uefa.com

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