Сегодня начинается еврокубковый сезон 2023/24

Сегодня, 13-го июня 2023-го года, через два дня после финала Лиги чемпионов 2022/23, стартует еврокубковый сезон 2023/24. Первое его действие пройдет в Ньоне (Швейцария) – жеребьевка предварительного квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Все нюансы посева украинских клубов в еврокубках в режиме Live в Telegram UA-Football

В жеребьевке примут участие четыре команды: чемпионы Черногории ("Будучность"), Исландии ("Брейдаблик"), Сан-Марино ("Тре-Пенне") и Андорры ("Атлетик Эскальдес"). Команды разделены на сеяных ("Будучность" и "Брейдаблик") и не сеяных ("Тре Пенне" и "Атлетик Эскальдес"). Каждый сеяный представитель сыграет с не сеяным – образуются две игровые пары.

Это будет полуфинал предварительного квалификационного раунда. Победители двух полуфинальных пар (по одному матчу) сыграют в финале (один матч). Победитель этого финала четырех получит путевку в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Три неудачника стадии (две команды, проигрывающие в полуфиналах и одна, проигравшая в финале) перейдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов.

Другие основные даты первой части еврокубкового сезона 2023/24:

20 июня – жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций;

21 июня – жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций ("Днепр-1", "Ворскла");

27 июня – полуфинальные матчи предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов;

30 июня – финальный матч предварительного квалификационного раунда Лиги чемпионов;

11/12 июля – первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов;

13 июля – первые матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций;

18/19 июля – ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов;

20 июля – ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций;

24 июля – жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ("Днепр-1"), Лиги Европы, Лиги конференций ("Динамо", "Ворскла");

25/26 июля – первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов "(Днепр-1");

27 июля – первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций ("Ворскла");

1/2-е августа – ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ("Днепр-1");

3-е августа – ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций ("Ворскла");

7 августа – жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (возможно, "Днепр-1"), Лиги Европы ("Заря", возможно, "Днепр-1"), Лиги конференций ("Динамо", возможно, "Ворскла", "возможно, "Днепр-1");

8/9 августа – первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (возможно, "Днепр-1");

10 августа – первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы (возможно, "Днепр-1"), Лиги конференций ("Динамо", возможно, "Ворскла");

15 августа – ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (возможно, "Днепр-1");

17 августа – ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы (возможно, "Днепр-1"), Лиги конференций ("Динамо", возможно, "Ворскла");

22/23 августа – первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (возможно, "Днепр-1");

24 августа – первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы ("Заря", возможно, "Днепр-1"), Лиги конференций (возможно, "Динамо", возможно, "Днепр-1", возможно, "Ворскла");

29/30 августа – ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (возможно, "Днепр-1");

31 августа – жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов ("Шахтер", возможно, "Днепр-1");

31 августа – ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы ("Заря", возможно, "Днепр-1"), Лиги конференций (возможно, "Динамо", возможно, "Днепр-1", возможно, "Ворскла");

1 сентября – жеребьевка группового раунда Лиги Европы (возможно, "Заря", возможно, "Днепр-1"), Лиги конференций (возможно, "Заря", возможно, "Днепр-1", возможно, "Динамо", возможно, "Ворскла").

Групповой этап ("Шахтер", "Заря", возможно, "Днепр-1", возможно, "Динамо", возможно, "Ворскла"):

19/20 сентября – первый тур Лиги чемпионов;

– первый тур Лиги чемпионов; 21 сентября – первый тур Лиги Европы и Лиги конференций;

– первый тур Лиги Европы и Лиги конференций; 3/4 октября – второй тур Лиги чемпионов;

– второй тур Лиги чемпионов; 5 октября – второй тур Лиги Европы и Лиги конференций;

– второй тур Лиги Европы и Лиги конференций; 24/25 октября – третий тур Лиги чемпионов;

– третий тур Лиги чемпионов; 26 октября – третий тур Лиги Европы и Лиги конференций;

– третий тур Лиги Европы и Лиги конференций; 7/8 ноября – четвертый тур Лиги чемпионов;

– четвертый тур Лиги чемпионов; 9 ноября – четвертый тур Лиги Европы и Лиги конференций;

– четвертый тур Лиги Европы и Лиги конференций; 28/29 ноября – пятый тур Лиги чемпионов;

– пятый тур Лиги чемпионов; 30 ноября – пятый тур Лиги Европы и Лиги конференций;

– пятый тур Лиги Европы и Лиги конференций; 12/13 декабря – шестой тур Лиги чемпионов;

– шестой тур Лиги чемпионов; 14 декабря – шестой тур Лиги Европы и Лиги конференций;

18 декабря – жеребьевка 1/8-й финала Лиги чемпионов (возможно, "Шахтер", возможно, "Днепр-1"), 1/16-й Лиги Европы (возможно, "Шахтер", возможно, "Днепр-1", "Заря"), 1/16 финала Лиги конференций (возможно, "Днепр-1", возможно, "Заря", возможно, "Динамо", возможно, "Ворскла