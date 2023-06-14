В УЕФА заявиляют, что попытка отобрать флаг Украины на финале ЛЧ - инициатива  турецких правоохранителей

В УЕФА заявили, что не запрещали демонстрировать флаг Украины на финале Лиги Чемпионов, а инцидент с флангом на стадионе – инициатива турецких правоохранителей.

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Как сообщает The Guardian, УАФ призвала УЕФА расследовать инцидент, когда у болельщика пытались отобрать флаг Украины.

"Мы уже направили запрос для разъяснения и оценки ситуации и было ли нарушение правил УЕФА болельщиком. Мы очень чувствительны к таким вещам. Пока ответа не было", - сказал генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

В УЕФА заявили, что это была инициатива турецких правоохранителей, что организация не запрещала проносить украинские флаги на стадион.

"Это была неудачная индивидуальная инициатива одного из местных офицеров службы безопасности турецкой полиции. Когда об этом сообщили руководителю турецкой полиции, он немедленно попросил вернуть флаг фанату. Вы можете увидеть это через несколько секунд, если у вас есть доступ к полному видео. УЕФА не запрещает демонстрировать украинские флаги на стадионах. Союз активно демонстрирует призывающие к миру сообщения на всех своих играх с начала войны", - сказал неназванный представитель УЕФА.

Этим болельщиком оказался 30-летний Яков Крис, живущий в Израиле, но родом из Одессы.

"За полтора часа до начала игры я подошел к трибунам и прикрепил флаг Украины. Мне никто ничего не сказал. Я попросил полицейского сфотографировать меня с флагом Украины, он это и сделал. Но через 10 минут пришел мужчина в костюме с табличкой Турецкой футбольной ассоциации и сказал мне снять флаг. Я его спросил, почему нельзя вывесить флаг Украины, когда на стадионе уже висят флаги Туниса, Албании, Казахстана, Палестины. Это только флаги, которые я видел в тот вечер на трибунах. Но объяснений мне не дали. У меня отобрали флаг. Я попросил его вернуть, и мне его отдали. Я стал возвращать его на стенд, потому что мне не объяснили, почему это запрещено. Но работники стадиона начали вырывать у меня из рук флаг, били меня по рукам. Я все это снимал на видео. Требовали выключить видео, но я этого не сделал. Затем они потребовали удалить видео с телефона. Тогда меня спросили, курю ли я. Я сказал, что нет. Они хотели, чтобы я вышел с ними за пределы стадиона, но не объяснили, куда. Я отказался. Я сказал, что не буду удалять видео. Через несколько минут ко мне подошли болельщики "Манчестер Сити" и защитили меня. Они отвели меня к своей трибуне для болельщиков, и я провел с ними весь матч", – сказал Яков Крис.

Федерация футбола Турции не ответила на запрос The Guardian о комментарии.