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Луческу: Для итальянского футбола было важно выйти в финал в трех еврокубках

Лига Чемпионов
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Тренер Динамо - о финале Лиги чемпионов

Луческу: Для итальянского футбола было важно выйти в финал в трех еврокубках

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал финал лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" обыграл "Интер".

– Это очень досадно. Я видел игру "Интера", не думал, что они так проиграют. Если бы Лукаку со своей физической силой вышел на поле раньше, результат, наверное, был бы другим.

- Как вам Симоне Индзаги?

– Он поступил правильно. "Интер" своей игрой заслужил попадание в финал. А для итальянского футбола было важно выйти в финал в трех еврокубках.

– Но все три финала прошли плохо.

- Да, но это уже шаг вперед, учитывая прошлое. Италия должна быть довольна. Это показало, что итальянские клубы могут играть и, возможно, побеждать в будущем.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Интер (Милан) Манчестер Сити
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Источник:
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