Луческу: Для итальянского футбола было важно выйти в финал в трех еврокубках

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу прокомментировал финал лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" обыграл "Интер".

– Это очень досадно. Я видел игру "Интера", не думал, что они так проиграют. Если бы Лукаку со своей физической силой вышел на поле раньше, результат, наверное, был бы другим.

- Как вам Симоне Индзаги?

– Он поступил правильно. "Интер" своей игрой заслужил попадание в финал. А для итальянского футбола было важно выйти в финал в трех еврокубках.

– Но все три финала прошли плохо.

- Да, но это уже шаг вперед, учитывая прошлое. Италия должна быть довольна. Это показало, что итальянские клубы могут играть и, возможно, побеждать в будущем.