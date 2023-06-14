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Луческу: Для итальянского футбола было важно выйти в финал в трех еврокубках
Тренер Динамо - о финале Лиги чемпионов
fcdynamo.com
Главный тренер "
– Это очень досадно. Я видел игру "Интера", не думал, что они так проиграют. Если бы Лукаку со своей физической силой вышел на поле раньше, результат, наверное, был бы другим.
- Как вам Симоне Индзаги?
– Он поступил правильно. "Интер" своей игрой заслужил попадание в финал. А для итальянского футбола было важно выйти в финал в трех еврокубках.
– Но все три финала прошли плохо.
- Да, но это уже шаг вперед, учитывая прошлое. Италия должна быть довольна. Это показало, что итальянские клубы могут играть и, возможно, побеждать в будущем.
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