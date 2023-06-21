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Соперники для Кочергина и Коваля. Состоялась жеребьевка второй квалификации Лиги чемпионов по Пути чемпионов

Лига Чемпионов
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Украинские легионеры получили соперников во второй квалификации Лиги чемпионов УЕФА

Соперники для Кочергина и Коваля. Состоялась жеребьевка второй квалификации Лиги чемпионов по Пути чемпионов

Фото: dynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второй квалификации Лиги чемпионов УЕФА по Пути чемпионов. Украинских клубов в этой части жребия не было: "Днепр-1" уже получил своего соперника во второй квалификации по Пути представителей лиг.

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Соперники заранее были разделены на группы по территориальному принципу. Ввиду того, что еще не состоялись матчи предварительного и первого раундов, список пар станет известен после определения победителей двух предыдущих кругов квалификации. Первые матчи состоятся 25/26 июля, ответные матчи запланированы на 1/2 августа. Команды, указанные первыми, стартовый матч поединка проведут дома.

Победители пар выходят в третью квалификацию ЛЧ по Пути чемпионов, а неудачники вылетают в третий раунд отбора Лиги Европы.

Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Путь чемпионов

  • "Жальгирис" (LTU) / "Струга" (MKD) - "Галатасарай" (TUR)
  • "Балкани" (KOS) / "Лудогорец" (BUL) - "Олимпия" Любляна (SVN) / "Валмиера" (LVA)
  • "Ракув" (POL) / "Флора" (EST) - "Линкольн Ред Импс" (GIB) / "Карабах" (AZE)

  • "Клаксвик" (FRO) / "Ференцварош" (HUN) - "Хекен" (SWE) / ТНС (WAL)
  • ХИК (FIN) / "Ларн" (NIR) - "Мольде" (NOR)
  • "Шэмрок Роверс" (IRL) / Победитель предварительного раунда - "Копенгаген" (DEN)

  • "Фарул" (ROU) / "Шериф" (MDA) - "Хамрун Спартанс" (MLT) / "Маккаби" Хайфа (ISR)
  • "Арис" Лимассол (CYP) - "Партизани" (ALB) / БАТЭ (BLR)
  • "Урарту" (ARM) / "Зрински" (BIH) - "Слован" Братислава (SVK) / "Свифт" (LUX)
  • "Динамо" Загреб (CRO) – "Астана" (KAZ) / "Динамо" Тбилиси (GEO)

Напомним, что в составе польского "Ракува" выступает украинский хавбек Владислав Кочергин, а цвета "Шерифа" защищает украинский голкипер Максим Коваль.

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