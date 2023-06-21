Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соперники для Кочергина и Коваля. Состоялась жеребьевка второй квалификации Лиги чемпионов по Пути чемпионов
Украинские легионеры получили соперников во второй квалификации Лиги чемпионов УЕФА
Фото: dynamo.kiev.ua
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второй квалификации Лиги чемпионов УЕФА по Пути чемпионов. Украинских клубов в этой части жребия не было:
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Соперники заранее были разделены на группы по территориальному принципу. Ввиду того, что еще не состоялись матчи предварительного и первого раундов, список пар станет известен после определения победителей двух предыдущих кругов квалификации. Первые матчи состоятся 25/26 июля, ответные матчи запланированы на 1/2 августа. Команды, указанные первыми, стартовый матч поединка проведут дома.
Победители пар выходят в третью квалификацию ЛЧ по Пути чемпионов, а неудачники вылетают в третий раунд отбора Лиги Европы.
Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Путь чемпионов
- "Жальгирис" (LTU) / "Струга" (MKD) - "Галатасарай" (TUR)
- "Балкани" (KOS) / "Лудогорец" (BUL) - "Олимпия" Любляна (SVN) / "Валмиера" (LVA)
- "Ракув" (POL) / "Флора" (EST) - "Линкольн Ред Импс" (GIB) / "Карабах" (AZE)
- "Клаксвик" (FRO) / "Ференцварош" (HUN) - "Хекен" (SWE) / ТНС (WAL)
- ХИК (FIN) / "Ларн" (NIR) - "Мольде" (NOR)
- "Шэмрок Роверс" (IRL) / Победитель предварительного раунда - "Копенгаген" (DEN)
- "Фарул" (ROU) / "Шериф" (MDA) - "Хамрун Спартанс" (MLT) / "Маккаби" Хайфа (ISR)
- "Арис" Лимассол (CYP) - "Партизани" (ALB) / БАТЭ (BLR)
- "Урарту" (ARM) / "Зрински" (BIH) - "Слован" Братислава (SVK) / "Свифт" (LUX)
- "Динамо" Загреб (CRO) – "Астана" (KAZ) / "Динамо" Тбилиси (GEO)
Напомним, что в составе польского "Ракува" выступает украинский хавбек Владислав Кочергин, а цвета "Шерифа" защищает украинский голкипер Максим Коваль.
Популярное сейчас
- Днепр-1 узнал имя первого соперника в Лиге чемпионов
- Домучили Мальту, Буяльский - непризнанный гений, Украина на молодежном Евро
- Молдова победила Польшу, разногласия в Шахтере, победный гол Роналду. Главные новости за 20 июня
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО