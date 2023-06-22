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УЕФА - об инцинденте с флагом Украины: Это была неправомерная инициатива одного из стюардов
В УЕФА выступили с объяснениями
Фото: із відкритих джерел
УАФ получила письмо от УЕФА с разъяснением по поводу инцидента с украинским флагом в Стамбуле на финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Интер" (1:0). Работники службы безопасности стадиона пытались отобрать знамя Украины.
"УЕФА остается преданным поддержке украинского футбола в эти темные времена, и мы все искренне надеемся, что мир и спорт вскоре снова станут вашей ежедневной нормой.
Что касается досадного случая в Стамбуле, то, пожалуйста, будьте уверены: это была неправомерная, необоснованная инициатива одного из стюардов местного стадиона, которая была мгновенно прекращена после того, как о ней стало известно его высшим руководителям.
Конечно, мы сожалеем по поводу тех болезненных ощущений, которые вызвал у вас данный эпизод, и сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем", - говорится в письме.
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