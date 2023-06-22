  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. УЕФА - об инцинденте с флагом Украины: Это была неправомерная инициатива одного из стюардов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА - об инцинденте с флагом Украины: Это была неправомерная инициатива одного из стюардов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

В УЕФА выступили с объяснениями

УЕФА - об инцинденте с флагом Украины: Это была неправомерная инициатива одного из стюардов

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

УАФ получила письмо от УЕФА с разъяснением по поводу инцидента с украинским флагом в Стамбуле на финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Интер" (1:0). Работники службы безопасности стадиона пытались отобрать знамя Украины.

"УЕФА остается преданным поддержке украинского футбола в эти темные времена, и мы все искренне надеемся, что мир и спорт вскоре снова станут вашей ежедневной нормой.

Что касается досадного случая в Стамбуле, то, пожалуйста, будьте уверены: это была неправомерная, необоснованная инициатива одного из стюардов местного стадиона, которая была мгновенно прекращена после того, как о ней стало известно его высшим руководителям.

Конечно, мы сожалеем по поводу тех болезненных ощущений, которые вызвал у вас данный эпизод, и сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем", - говорится в письме.

УЕФА - об инцинденте с флагом Украины: Это была неправомерная инициатива одного из стюардов - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Тренер Панатинаикоса: Тот факт, что Днепр-1 до конца соперничал с Шахтером, показывает способности нашего соперника  
yellow-arrow
Сарапий: Панатинаикос? Никогда не был в Греции, хотелось там побывать
yellow-arrow
Кучер: Панатинаикос будет фаворитом, но у нас все равно всегда есть шансы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА УАФ война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
22.06.2023 в 11:02
І як покарано стадіон приймаючої сторони за дискримінацію за національною ознакою? Ніяк.
Ответить
0
0
Caballero (DC)
22.06.2023 в 11:04
Це ж не в Україні вишукувати на 70-тисячних стадіонах номери на футболках глядачів 14/88 чи прапори Галичини, а опісля дискваліфіковувати стадіони на повні відбірні цикли.
Ответить
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
22.06.2023 в 11:21
А зачем надевать (да и покупать) футболки с номерами 14/88, зная что фашизм осуждён и запрещён во всё мире ?
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде