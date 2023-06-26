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ЛЧ. Предварительный квалификационный раунд. Среди этих команд может быть потенциальный соперник Зари в Q4ЛЕ

Лига Чемпионов
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Анонс хронологии первого раунда квалификации нового еврокубкового сезона

ЛЧ. Предварительный квалификационный раунд. Среди этих команд может быть потенциальный соперник Зари в Q4ЛЕ

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Предварительный квалификационный раунд Лиги чемпионов – это четыре команды, которые разыграют между собой одно место в первом квалификационном раунде турнира. Борьба проходит в формате "финала четырех": два полуфинала (по одному матчу) и финал (один матч).

Все матчи пройдут в Исландии. Один победитель получит место в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, где сыграет с "Шэмрок Роверс". Три неудачника переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов.

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27.06.2023. Полуфиналы

  • "Атлетик Эскальдес" (Андорра) 16:00 "Будучность" (Черногория);
  • "Тре Пенне" (Сан-Марино) 22:00 "Брейдаблик" (Исландия).

30.06.2024. Финал

  • "Атлетик Эскальдес" (Андорра) / "Будучность" (Черногория) – "Тре Пенне" (Сан-Марино) / "Брейдаблик" (Исландия).

Украинский интерес этой стадии состоит в том, что победитель предварительного квалификационного раунда Лиги чемпионов может быть соперником "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы. Это при условии, что он пройдет первый и второй квалификационные раунды Лиги чемпионов и вылетит в третьем, или вылетит во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов и пройдет третий квалификационный раунд Лиги Европы на пути чемпионов.

Две команды-участницы предварительного раунда Лиги чемпионов могут понижать корзину "Ворсклы" в группе Лиги конференций, если соответствующие команды там окажутся. Это "Будучность" (Черногория) и "Брейдаблик" (Исландия). Выгодно, чтобы именно одна из этих двух команд выиграла предварительный квалификационный раунд Лиги чемпионов. Тогда будет выше вероятность, что одна из этих команд не окажется в группе Лиги конференций, и не будет влиять на борьбу "Ворсклы" за как можно высшую корзину.

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В статье: Лига чемпионов предварительный раунд
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