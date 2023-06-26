Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Предварительный квалификационный раунд. Среди этих команд может быть потенциальный соперник Зари в Q4ЛЕ
Анонс хронологии первого раунда квалификации нового еврокубкового сезона
Олександр Приходько
Предварительный квалификационный раунд Лиги чемпионов – это четыре команды, которые разыграют между собой одно место в первом квалификационном раунде турнира. Борьба проходит в формате "финала четырех": два полуфинала (по одному матчу) и финал (один матч).
Все матчи пройдут в Исландии. Один победитель получит место в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, где сыграет с "Шэмрок Роверс". Три неудачника переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов.
- Все нюансы жребия еврокубков и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Атлетик Эскальдес" (Андорра) 16:00 "Будучность" (Черногория);
- "Тре Пенне" (Сан-Марино) 22:00 "Брейдаблик" (Исландия).
- "Атлетик Эскальдес" (Андорра) / "Будучность" (Черногория) – "Тре Пенне" (Сан-Марино) / "Брейдаблик" (Исландия).
Украинский интерес этой стадии состоит в том, что победитель предварительного квалификационного раунда Лиги чемпионов может быть соперником "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы. Это при условии, что он пройдет первый и второй квалификационные раунды Лиги чемпионов и вылетит в третьем, или вылетит во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов и пройдет третий квалификационный раунд Лиги Европы на пути чемпионов.
Две команды-участницы предварительного раунда Лиги чемпионов могут понижать корзину "Ворсклы" в группе Лиги конференций, если соответствующие команды там окажутся. Это "Будучность" (Черногория) и "Брейдаблик" (Исландия). Выгодно, чтобы именно одна из этих двух команд выиграла предварительный квалификационный раунд Лиги чемпионов. Тогда будет выше вероятность, что одна из этих команд не окажется в группе Лиги конференций, и не будет влиять на борьбу "Ворсклы" за как можно высшую корзину.
Популярное сейчас
- СМИ назвали зарплату Ярмоленко в Динамо – она такая же, как у Луческу
- Динамо анонсировало возвращение Ярмоленко. ВИДЕО
- УЕФА назвала пас Крыськива скиллом дня на молодежном Евро - ВИДЕО
- Месси: За два сезона у ПСЖ мы не выиграли ЛЧ. Это большое разочарование
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 16:10 Зарубежные При участии Динамо, Астаны, Карабаха и других. Известны пары первого раунда отбора Лиги Чемпионов
- 11:23 Зарубежные Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций
- 13:42 Зарубежные Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги Чемпионов