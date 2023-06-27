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Днепр-1 узнал расписание матчей с Панатинаикосом в квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
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Игры пройдут в конце июля - начале августа

Днепр-1 узнал расписание матчей с Панатинаикосом в квалификации ЛЧ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

УЕФА утвердил даты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2023/24.

"Днепр-1" в рамках 2-го раунда квалификации сыграет против греческого "Панатинаикоса". Первая игра состоится 25 июля в Кошице (Словакия). Этот поединок станет для украинской команды формально домашней.

Ответная игра пройдет через неделю, 1 августа в Афинах на домашнем стадионе "Панатинаикоса" "Олимпийский".

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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Источник:
UEFA

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