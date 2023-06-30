ЛЧ. Предварительный квалификационный раунд. Брейдаблик поочередно уничтожил санмаринцев и черногорцев

Предыдущий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это четыре команды, разыгрывающие между собой одно место в первом квалификационном раунде турнира. Борьба проходит в формате "финала четырех": два полуфинала (по одному матчу) и финал (один матч).

Все матчи проходят в Исландии. Один победитель получает место в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, где сыграет с "Шэмрок Роверс". Три неудачника переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов.

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Полуфиналы:

"Атлетик Эскальдес" (Андорра) - "Будучность" (Черногория) 0:3

Голы: Секулич 13 (пен.), Джуричкович 21, Секулич 60

Это первый матч еврокубкового сезона 2023/24. В нем победила та команда, от которой этого и ожидали. "Будучность" – постоянный участник еврокубков, с опытом борьбы в третьем раунде квалификации Лиги Европы (наивысшее достижение команды в Европе). Понятно, что черногорцы не дали шансов представителю Андорры.

Собственно, команда из Черногории впервые участвует в предварительном раунде квалификации Лиги чемпионов, что обусловлено регрессом страны в Таблице коэффициентов. "Атлетик Эскальдес" начал свою четвертую еврокампанию и пока не проходил дальше второго квалификационного раунда Лиги Европы или Лиги конференций. В этом году еще будет шанс.

"Будучность" – возможный соперник "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы. Но это еще не очевидно.

Тре Пенне" (Сан-Марино) – "Брейдбалик" (Исландия) 1:7

Голы: Баретта 31 – Гуннлаугссон 6, Глинссон 25, Ольсен 45+2, Сигурдарсон 63, Эйнарссон 74, Гуннлаугссон 89, Глинссон 90+2

"Брейдаблик" имеет небольшое преимущество в этом турнире четырех – матчи проходят в его стране. Хотя победа над "Тре Пенне" настолько уверенна, что говорить о дополнительных преимуществах просто неуместно. Чемпион Исландии в любом случае прошел бы чемпиона Сан-Марино, что и доказывает счет 7:1.

В финале предварительного квалификационного раунда сойдутся две самые рейтинговые команды стадии. Одна из них окажется там, где и "Тре Пенне" с "Эскальдесом", а другая продолжит борьбу за выход в группу Лиги чемпионов.

Финал

"Будучность" (Черногория) - "Брейдаблик" (Исландия ) 0:5

Голы: Эйнарссон 5, Сигурдарсон 22, Эййольфссон 29, Гуннлаугссон 33, Сванторссон 74

Удаление: Джуричкович 90+2 ("Будучность", вторая желтая)

В полуфинале "Брейдаблик" отгрузил семь голов "Тре Пенне", но это не удивило. А вот пять мячей "Будучности", которая перед финалом не воспринималась как мальчик для избиения, стали неожиданностью. По уровню игры черногорцы не были безнадежными (по количеству ударов по воротам – примерно равновесие с соперникам), но эффективность действий на завершающей фазе атак равнялась нулю.

В общей сложности "Брейдаблик" в двух матчах предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов забил двенадцать голов. Интересно, испугает ли это "Шэмрок Роверс" – соперника исландцев в первом раунде отбора? Ну а "Будучность" не вылетает из еврокубков, она окажется там, где и "Атлетик Эскальдес", которому несколькими днями раньше забила три безответных мяча.

Матчи этого этапа оказался не слишком конкурентными. Дальше, надеемся, будет интереснее.