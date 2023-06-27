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ЛЧ. Предварительный квалификационный раунд. Будучность не оставила шансов андоррцам

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Первые матчи нового еврокубкового сезона

ЛЧ. Предварительный квалификационный раунд. Будучность не оставила шансов андоррцам

фото з відкритих джерел

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Предыдущий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это четыре команды, разыгрывающие между собой одно место в первом квалификационном раунде турнира. Борьба проходит в формате "финала четырех": два полуфинала (по одному матчу) и финал (один матч).

Все матчи проходят в Исландии. Один победитель получает место в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, где сыграет с "Шэмрок Роверс". Три неудачника переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов.

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Полуфиналы:

"Атлетик Эскальдес" (Андорра) - "Будучность" (Черногория) 0:3
Голы: Секулич 13 (пен.), Джуричкович 21, Секулич 60

Это первый матч еврокубкового сезона 2023/24. В нем победила та команда, от которой этого и ожидали. "Будучность" – постоянный участник еврокубков, с опытом борьбы в третьем раунде квалификации Лиги Европы (наивысшее достижение команды в Европе). Понятно, что черногорцы не дали шансов представителю Андорры.

Собственно, команда из Черногории впервые участвует в предварительном раунде квалификации Лиги чемпионов, что обусловлено регрессом страны в Таблице коэффициентов. "Атлетик Эскальдес" начал свою четвертую еврокампанию и пока не проходил дальше второго квалификационного раунда Лиги Европы или Лиги конференций. В этом году еще будет шанс.

"Будучность" – возможный соперник "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы. Но это еще не очевидно.

"Тре Пенне" (Сан-Марино) 22:00 "Брейдаблик" (Исландия)

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В статье: Лига чемпионов предварительный раунд
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