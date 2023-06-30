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Гол Месси Бенфике признан лучшим в минувшем сезоне Лиги чемпионов - Видео
Подсудили?
Фото: twitter.com/PSG_English
УЕФА признал гол Лионеля Месси в ворота "Бенфики" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов лучшим в минувшем сезоне. Он обошел голы Винисиуса Жуниора в ворота "Сити" и Эрлинга Холанда - "Боруссии" Дортмунд.
Гол Лео открыл счет в том поединке: на 22-ой минуте Месси, Мбаппе и Неймар разыграли комбинацию, которую завершил аргентинец точным дальним ударом из-за штрафной. Месси попал в 9-ку обводящим ударом с левой.
Второе и третье места достались Винисиусу и Холанду. Акробатический прыжок норвежца оценили скромнее, чем дальние удары аргентинца и бразильца.
The Goal of the Tournament results are in... ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 30, 2023
Congrats, Leo Messi! ????#UCLGOTT | @Heineken pic.twitter.com/I4JDZF9xN1
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