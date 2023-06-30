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Гол Месси Бенфике признан лучшим в минувшем сезоне Лиги чемпионов - Видео

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Гол Месси Бенфике признан лучшим в минувшем сезоне Лиги чемпионов - Видео

Фото: twitter.com/PSG_English

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УЕФА признал гол Лионеля Месси в ворота "Бенфики" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов лучшим в минувшем сезоне. Он обошел голы Винисиуса Жуниора в ворота "Сити" и Эрлинга Холанда - "Боруссии" Дортмунд.

Гол Лео открыл счет в том поединке: на 22-ой минуте Месси, Мбаппе и Неймар разыграли комбинацию, которую завершил аргентинец точным дальним ударом из-за штрафной. Месси попал в 9-ку обводящим ударом с левой.

Второе и третье места достались Винисиусу и Холанду. Акробатический прыжок норвежца оценили скромнее, чем дальние удары аргентинца и бразильца.

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В статье: Лионель Месси Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
twitter.com/championsleague

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