Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стартовала продажа билетов на домашний матч Днепра-1 в квалификации ЛЧ
Днепряне сыграют против "Панатинаикоса"
Фото: СК Дніпро-1
Пресс-служба "Днепра-1" объявила о старте продажи билетов на первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса".
Поединок состоится 25 июля. Днепряне будут принимать свои соперников в словацком городе Кошице на "Кошицкой футболовой арене". Начало встречи - в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).
Стоимость билетов колеблется от 8 до 45 евро (322 - 1 811 грн). Тикеты можно приобрести по этой ссылке.
Для украинского клуба это будет исторический дебют на уровне Лиги чемпионов. Напомним, ответная игра пройдет 1 августа в Афинах на домашнем стадионе "Панатинаикоса" "Олимпийский".
Популярное сейчас
- "Чтобы я не видел этого тренера". Журналист рассказал, почему Ахметов уволил Йовичевича
- Тренер Испании U-21: Нашего защитника никто не подстраховывал, а Мудрик - решающий игрок
- Сабо: Испания преподнесла урок настоящего футбола
- "Я не сапер, но вариантов два". Главный свидетель событий на Чонгаре рассказал, почему мосты не были подорваны
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Новости по теме
- 00:07 Украинские Марлон не планирует возвращаться в Шахтер. Игроком интересуется Панатинаикос
- 08:53 Зарубежные Днепр-1 узнал расписание матчей с Панатинаикосом в квалификации ЛЧ
- 23:56 Зарубежные Тренер Панатинаикоса: Тот факт, что Днепр-1 до конца соперничал с Шахтером, показывает способности нашего соперника