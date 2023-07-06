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Стартовала продажа билетов на домашний матч Днепра-1 в квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
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Днепряне сыграют против "Панатинаикоса"

Стартовала продажа билетов на домашний матч Днепра-1 в квалификации ЛЧ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Пресс-служба "Днепра-1" объявила о старте продажи билетов на первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса".

Поединок состоится 25 июля. Днепряне будут принимать свои соперников в словацком городе Кошице на "Кошицкой футболовой арене". Начало встречи - в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Стоимость билетов колеблется от 8 до 45 евро (322 - 1 811 грн). Тикеты можно приобрести по этой ссылке.

Для украинского клуба это будет исторический дебют на уровне Лиги чемпионов. Напомним, ответная игра пройдет 1 августа в Афинах на домашнем стадионе "Панатинаикоса" "Олимпийский".

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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