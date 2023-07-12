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"Слава Украине! Героям Слава". Фанаты Жальгириса красиво поддержали украинцев
В этот день в Вильнюсе как раз проходил саммит НАТО
Фото: facebook.com/fkzalgiris
Вчера, 11 июля, состоялся матч 1-го квалификационного раунду Лиги чемпионов между "Жальгирисом" и "Стругой". Матч завершилась без забитых голов - ничья 0:0.
Во время встречи литовские болельщики в очередной раз красиво поддержали нашу страну. Фаны устроили перекличку между трибунами заполненного стадиона, используя украинские патриотические лозунги "Слава Украине" и "Героям слава".
К слову, именно в этот день в Вильнюсе как раз проходил саммит стран НАТО.
Ответный матч "Струг" – "Жальгирис" пройдет 18 июля в Охриде.
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