"Слава Украине! Героям Слава". Фанаты Жальгириса красиво поддержали украинцев

Вчера, 11 июля, состоялся матч 1-го квалификационного раунду Лиги чемпионов между "Жальгирисом" и "Стругой". Матч завершилась без забитых голов - ничья 0:0.

Во время встречи литовские болельщики в очередной раз красиво поддержали нашу страну. Фаны устроили перекличку между трибунами заполненного стадиона, используя украинские патриотические лозунги "Слава Украине" и "Героям слава".

К слову, именно в этот день в Вильнюсе как раз проходил саммит стран НАТО.

Ответный матч "Струг" – "Жальгирис" пройдет 18 июля в Охриде.