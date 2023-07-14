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Соперник Днепра-1 подписал защитника сборной Хорватии
"Панатинаикос" активен на рынке
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
Центральный защитник Тин Едвай перебрался из "Локомотива" в "Панатинаикос" на правах годичной аренды с правом выкупа.
27-летний хорват провел вторую половину минувшего сезона тоже в аренде - в "Аль-Айне" из ОАЭ, который тренировал Сергей Ребров.
Свой пока лучший футбол Едвай показывал в молодости за "Аугсбург" и "Байер". Также на его счету 26 матчей (2 гола) за сборную Хорватии.
Напомним, "Панатинаикос" сыграет против "Днепра-1" во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
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