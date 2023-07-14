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Соперник Днепра-1 подписал защитника сборной Хорватии

Лига Чемпионов
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"Панатинаикос" активен на рынке

Соперник Днепра-1 подписал защитника сборной Хорватии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

Новина українською

Центральный защитник Тин Едвай перебрался из "Локомотива" в "Панатинаикос" на правах годичной аренды с правом выкупа.

27-летний хорват провел вторую половину минувшего сезона тоже в аренде - в "Аль-Айне" из ОАЭ, который тренировал Сергей Ребров.

Свой пока лучший футбол Едвай показывал в молодости за "Аугсбург" и "Байер". Также на его счету 26 матчей (2 гола) за сборную Хорватии.

Напомним, "Панатинаикос" сыграет против "Днепра-1" во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

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В статье: Локомотив (Москва) Панатинаикос (Афины) Тин Едвай
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Источник:
ФК "Локомотив"

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