Соперник Днепра-1 подписал защитника сборной Хорватии

Центральный защитник Тин Едвай перебрался из "Локомотива" в "Панатинаикос" на правах годичной аренды с правом выкупа.

27-летний хорват провел вторую половину минувшего сезона тоже в аренде - в "Аль-Айне" из ОАЭ, который тренировал Сергей Ребров.

Свой пока лучший футбол Едвай показывал в молодости за "Аугсбург" и "Байер". Также на его счету 26 матчей (2 гола) за сборную Хорватии.

Напомним, "Панатинаикос" сыграет против "Днепра-1" во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.