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ЛЧ. Жальгирис одолел Стругу несмотря на пропущенный гол от экс-представителя УПЛ, команда Кочергина спокойно прошла дальше
Ответные матчи первого квалификационного раунда
Олександр Приходько
Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это тридцать команд, разделенных на пятнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие перемещаются во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов (две команды переместятся сразу в третий квалификационный раунд Лиги конференций).
Первые матчи раунда состоялись 11.07 и 12.07. Базовые даты ответных матчей - 18.07 и 19.07.
"Струга" (Северная Македония) - "Жальгирис" (Литва) 1:2 (первый матч - 0:0)
Голы: Ибраими 76 (пен.) - Кендыш 78, Радич 83 (автогол)
В прошлом году "Жальгирис" играл в группе Лиги конференций, поэтому и сейчас аппетит клуба из Литвы тоже разогрет. С первой задачей справиться удалось, хоть и не без проблем. После ничьей в первом матче, в ответном матче "Жальгирис" первым пропустил от Бесарта Ибраими, который когда-то играл в УПЛ за "Таврию", "Севастополь", "Металлург" (Запорожье). Балтийцев спасло то, что они быстро отыгрались – практически сразу, через две минуты. А дальше уже просто добили деморализованного соперника.
В следующем раунде "Жальгирис" ожидает настоящее испытание в лице чемпионат Турции "Галатасарая". Ну а "Струга" переходит в Лигу конференций.
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Хамрун Спартанс" (Мальта) 2:1 (первый матч - 4:0)
Голы: Шуранов 69, Пьерро 84 - Мбонг 32
Вопрос о владельце путевки в следующий раунд отпал неделю назад, когда "Маккаби" победил с большим счетом. Оставалась локальная интрига в отношении набора очков в Таблицу коэффициентов. Мальтийцы на протяжении большого временного отрезка не проигрывали израильтянам и этим играли на руку Украине. И все же не выдержали давления не избалованного Лигой чемпионов соперника – 1:2. Интересно, что один из голов за "Маккаби" забил футболист с украинскими корнями Эрик Шуранов.
Далее у израильтян будет более тяжелый соперник – это сто процентов.
"Флора" (Эстония) - "Ракув" (Польша) 0:3 (первый матч - 0:1)
Голы: Зволински 47, Зволински 59, Папаниколау 85
"Ракув" в гостевом матче победил увереннее, чем в домашнем – 3:0 после 1:0 (а могло быть и 4:0, если бы не отмененный из-за офсайда один из голов). Между чемпионами Польши и Эстонии огромная разница в классе, хотя в рейтинге, напомним, выше стоит именно "Флора". Это тот случай, когда посев – только формальность.
В основном составе "Ракува" не вышел Владислав Кочергин. Он появился на замену на 68-й минуте, когда у поляков уже было преимущество в два мяча. Все спокойно…
"Шериф" (Молдова) - "Фарул" (Румыния) (первый матч - 0:1)
Голы:
БАТЕ (Белорусь) - "Партизани" (Албания) (первый матч - 1:1)
Голы:
"Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Урарту" (Армения) (первый матч - 1:0)
Голы:
"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Хеккен" (Швеция) (первый матч - 1:3)
Голы:
"Брейдаблик" (Исландия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) (первый матч - 1:0)
Голы:
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