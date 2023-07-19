ЛЧ. Валмиера с Жилезко и Капичем в основе вылетает от словенцев, Ференцарош опозорился с тренером-россиянином

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это тридцать команд, разделенных на пятнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выходят во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие перемещаются во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов (две команды переместятся сразу в третий квалификационный раунд Лиги конференций).

Первые матчи состоялись неделю назад. Базовые даты ответных матчей – 18-е и 19-е июля 2023-го года.

Лига чемпинов. 18.07.2023

Лига чемпионов. 19.07.2023

"Валмиера" (Латвия) - "Олимпия" (Словения) 1:2 (первый матч - 1:2)

Голы: Мена 82 - Руй Педро 33, Мухамедбегович 64

"Валмиера" спешила с трансфером Капича, в конце концов, успела его заявить на матчи первого квалификационного раунда, но это никак не помогло чемпиону Латвии – поражения от "Олимпии" в двух матчах.

Неделю назад Капич вышел на замену, ныне сыграл в стартовом составе (81-у минуту). Также почти все игровое время отыграл украинец Иван Желизко (был заменен на 90+2-й минуте). Опыт есть, а результат – нет.

Хотя у "Валмиеры" будет еще один шанс пробиться в групповой раунд. Теперь уже в Лиге конференций.

"Ференцварош" (Венгрия) – КИ Клаксвик (Фарерские острова) 0:3 (первый матч – 0:0)

Голы: Фредериксберг 8 (пен.), Фредериксберг 32, Касси 45+1

Отчет о матче - ЗДЕСЬ >>>

"Карабах" (Азербайджан) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) 4:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Зубир 7, Мустафазаде 45+1, Джиджа 49, Янкович 64

Сегодня все для "Карабаха" сложилось легко, но неделю назад было не так. Неделю назад с "Линкольном" пришлось немало повозиться. Победа пришла только на последних минутах. Однако тот матч можно списать на случай, потому что в ответном поединке чемпион Азербайджана показал свой более высокий класс. Но настоящее испытание будет во втором квалификационном раунде, где "Карабах" уже ждет голодный до побед "Ракув".

"Динамо" (Тбилисі, Грузия) – "Астана" (Казахстан) 1:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Камара 22 – Бейсебеков 50, Дарбо 51

Первый тайм грузины провели вполне прилично. Тотально не доминировали, но игрового преимущества хватало как раз для одного гола. Однако начало второй 45-минутки оказалось провальным: в течение двух минут "Динамо" пропустило дважды, что и определило результат.

Надо отметить достаточно похожие по своей сути голы Камара и Дарбо. Это следствие искусной индивидуальной работы нападающих. Хотя первый бил на технику, а второй – на силу.

Далее "Астана" сыграет с "Маккаби" (Хайфа).