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Ференцварош вылетел из Лиги чемпионов от команды с Фарерских островов. Венгров тренирует россиянин
Ошеломительный и приятный результат от КИ Клаксвик
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тренер из страны-террористки доведет "Ференцварош" до ручки. Ну и пусть. Не победить команду из Фарерских островов – это позор", - так начинался мини-отчет о первом матче "Фради" против Клаксвика, закончившийся со счетом 0:0. Но ничья для тренера из ублюдочной страны – это еще был успех. Дома "Ференцварош" проиграл 0:3.
Абсолютно по делу. У фарерцев с самого начала было больше моментов, и они время от времени ими пользовались. Сначала забили с пенальти, назначенного за грубый фол Чивича против Фаро. Далее – перехват в центре поля и стремительная контратака, разыгранная до верного. И на десерт – курьезный гол дальним ударом с фланга в момент, когда голкипер "Ференцвароша" потерял ворота.
Шансов отыграться у венгров не было. Клаксвик играл хорошо и имел достаточно моментов, чтобы держать соперника на расстоянии, даже если тот (соперник) забьет.
В добрый путь… больше доверяйте россиянам – еще и из Лиги конференций вылетите (следующий соперник "Ференцвароша" – "Шемрок Роверс").
ЛЧ. Первый квалификационный раунд. Ответный матч
"Ференцварош" (Венгрия) – КИ Клаксвик (Фарерские острова) 0:3 (первый матч – 0:0)
Голы: Фредериксберг 8 (пен.), Фредериксберг 32, Касси 45+1
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