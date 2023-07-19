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Ференцварош вылетел из Лиги чемпионов от команды с Фарерских островов. Венгров тренирует россиянин

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Ошеломительный и приятный результат от КИ Клаксвик

Ференцварош вылетел из Лиги чемпионов от команды с Фарерских островов. Венгров тренирует россиянин

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тренер из страны-террористки доведет "Ференцварош" до ручки. Ну и пусть. Не победить команду из Фарерских островов – это позор", - так начинался мини-отчет о первом матче "Фради" против Клаксвика, закончившийся со счетом 0:0. Но ничья для тренера из ублюдочной страны – это еще был успех. Дома "Ференцварош" проиграл 0:3.

Абсолютно по делу. У фарерцев с самого начала было больше моментов, и они время от времени ими пользовались. Сначала забили с пенальти, назначенного за грубый фол Чивича против Фаро. Далее – перехват в центре поля и стремительная контратака, разыгранная до верного. И на десерт – курьезный гол дальним ударом с фланга в момент, когда голкипер "Ференцвароша" потерял ворота.

Шансов отыграться у венгров не было. Клаксвик играл хорошо и имел достаточно моментов, чтобы держать соперника на расстоянии, даже если тот (соперник) забьет.

В добрый путь… больше доверяйте россиянам – еще и из Лиги конференций вылетите (следующий соперник "Ференцвароша" – "Шемрок Роверс").

ЛЧ. Первый квалификационный раунд. Ответный матч
"Ференцварош" (Венгрия) – КИ Клаксвик (Фарерские острова) 0:3 (первый матч – 0:0)
Голы: Фредериксберг 8 (пен.), Фредериксберг 32, Касси 45+1

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В статье: Лига чемпионов Первый квалификационный раунд
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Комментарии (5)
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Dr. House (Поділля)
19.07.2023 в 21:35
Недотренер із недокраїни ганебно вилетів нах в недокраїні
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
19.07.2023 в 21:11
"Бывайте, ихтиандры х...евы!"(С).
Ответить
0
0
fanatSD (донецк)
19.07.2023 в 21:10
получили своё подстилки лапотные
Ответить
+4
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
19.07.2023 в 21:09
Карма в дії
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+4
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
19.07.2023 в 21:01
Епічне поєднання угофінів .
Ответить
+4
0

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