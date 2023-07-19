Ференцварош вылетел из Лиги чемпионов от команды с Фарерских островов. Венгров тренирует россиянин

"Тренер из страны-террористки доведет "Ференцварош" до ручки. Ну и пусть. Не победить команду из Фарерских островов – это позор", - так начинался мини-отчет о первом матче "Фради" против Клаксвика, закончившийся со счетом 0:0. Но ничья для тренера из ублюдочной страны – это еще был успех. Дома "Ференцварош" проиграл 0:3.

Абсолютно по делу. У фарерцев с самого начала было больше моментов, и они время от времени ими пользовались. Сначала забили с пенальти, назначенного за грубый фол Чивича против Фаро. Далее – перехват в центре поля и стремительная контратака, разыгранная до верного. И на десерт – курьезный гол дальним ударом с фланга в момент, когда голкипер "Ференцвароша" потерял ворота.

Шансов отыграться у венгров не было. Клаксвик играл хорошо и имел достаточно моментов, чтобы держать соперника на расстоянии, даже если тот (соперник) забьет.

В добрый путь… больше доверяйте россиянам – еще и из Лиги конференций вылетите (следующий соперник "Ференцвароша" – "Шемрок Роверс").

ЛЧ. Первый квалификационный раунд. Ответный матч

"Ференцварош" (Венгрия) – КИ Клаксвик (Фарерские острова) 0:3 (первый матч – 0:0)

Голы: Фредериксберг 8 (пен.), Фредериксберг 32, Касси 45+1