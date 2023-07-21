Оба матча Днепра-1 и Панатинаикоса покажут Униан и Football Hub

Оба матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Днепром-1" и "Панатинаикосом" в прямом эфире будет транслировать телеканал УНИАН и YouTube-канал Footballhub.

Кроме игр, зрителей ожидают аналитические студии до и после матчей.

Напомним, первый матч "Днепра-1" против "Панатинаикоса" состоится в Кошице 25 июля в 21.00 по киевскому времени. Ответный матч – 1 августа в Греции в 21:30.