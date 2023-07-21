Лига Чемпионов
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Оба матча Днепра-1 и Панатинаикоса покажут Униан и Football Hub
Матчи будут доступны в прямом эфире
scdnipro1.com.ua
Оба матча 2-го квалификационного раунда
Кроме игр, зрителей ожидают аналитические студии до и после матчей.
Напомним, первый матч "Днепра-1" против "Панатинаикоса" состоится в Кошице 25 июля в 21.00 по киевскому времени. Ответный матч – 1 августа в Греции в 21:30.
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Источник:СК Дніпро-1
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