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Оба матча Днепра-1 и Панатинаикоса покажут Униан и Football Hub

Лига Чемпионов
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Матчи будут доступны в прямом эфире

Оба матча Днепра-1 и Панатинаикоса покажут Униан и Football Hub

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Оба матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Днепром-1" и "Панатинаикосом" в прямом эфире будет транслировать телеканал УНИАН и YouTube-канал Footballhub.

Кроме игр, зрителей ожидают аналитические студии до и после матчей.

Напомним, первый матч "Днепра-1" против "Панатинаикоса" состоится в Кошице 25 июля в 21.00 по киевскому времени. Ответный матч – 1 августа в Греции в 21:30.

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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