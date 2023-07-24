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Сегодня Днепр-1 узнает потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Следим за жребием для украинского клуба

Сегодня Днепр-1 узнает потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/24 состоится сегодня, 24 июля, в швейцарском городе Ньон. Начало – в 13:00 по Киеву.

На жеребьевке определится, кого именно СК "Днепр-1" сможет получить в соперники в третьем раунде отборочного этапа, если пройдет греческий "Панатинаикос". Речь идет о шотландском "Рейнджерс", португальской "Браге", нидерландском "ПСВ" или французском "Марселе".

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Матчи третьего раунда квалифая ЛЧ пройдут 8/9 и 15 августа. Победители выйдут соответственно в 4-й раунд квалификации ЛЧ, а те команды, которые проиграют, попадут в групповой раунд Лиги Европы. Отметим, что команда Кучера сыграет с чешской "Славией", если вылетит в Лигу Европы.

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В статье: Лига чемпионов СК Днепр-1 квалификация
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Комментарии (2)
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fanatSD (донецк)
24.07.2023 в 09:36
ви для початку пройдіть панатінаікос
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evan kuz (Одеса)
24.07.2023 в 09:19
Тільки не до 4 відбіркового раунду Ліги Європи, а до групи Ліги Європи.
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