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Сегодня Днепр-1 узнает потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
Следим за жребием для украинского клуба
Фото: Олександр Приходько
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/24 состоится сегодня, 24 июля, в швейцарском городе Ньон. Начало – в 13:00 по Киеву.
На жеребьевке определится, кого именно СК "Днепр-1" сможет получить в соперники в третьем раунде отборочного этапа, если пройдет греческий "Панатинаикос". Речь идет о шотландском "Рейнджерс", португальской "Браге", нидерландском "ПСВ" или французском "Марселе".
Матчи третьего раунда квалифая ЛЧ пройдут 8/9 и 15 августа. Победители выйдут соответственно в 4-й раунд квалификации ЛЧ, а те команды, которые проиграют, попадут в групповой раунд Лиги Европы. Отметим, что команда Кучера сыграет с чешской "Славией", если вылетит в Лигу Европы.
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