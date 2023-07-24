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Днепр-1 прибыл в Кошице, где сыграет домашний матч ЛЧ с Панатинаикосом

Лига Чемпионов
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Игра состоится уже завтра, 25 июля

Днепр-1 прибыл в Кошице, где сыграет домашний матч ЛЧ с Панатинаикосом

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В воскресенье, 23 июля, делегация "Днепра-1" прибыла в словацкий город Кошице, где во вторник, 25 июля состоится матч с "Панатинаикосом". Это будет исторический первый поединок для клуба в Лиге чемпионов.

В Кошице днепряне разместились в отеле Hilton. На сегодня, 24 июля на Кошицкой арене запланированы традиционные предматчевые мероприятия: пресс-конференции и тренировки. "Панатинаикос" будет общаться с прессой в 19:30 по киевскому времени, а "Днепр-1" на час позже.

Напомним, матч второй квалификации Лиги чемпионов "Днепр-1" - "Панатинаикос" начнется 25 июля в 21:00 по киевскому времени. Игру будут транслировать телеканал УНИАН и YouTube-канал FootballHub.

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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Источник:
scdnipro1

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