  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Осталось пройти Панатинаикос. СК Днепр-1 узнал потенциального соперника на 3-й квалифай ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осталось пройти Панатинаикос. СК Днепр-1 узнал потенциального соперника на 3-й квалифай ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В Ньоне бросили шарики

Осталось пройти Панатинаикос. СК Днепр-1 узнал потенциального соперника на 3-й квалифай ЛЧ

Фото: ФК "Шахтар"

Новина українською

В швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/24.

На жеребьевке определили, кого именно СК "Днепр-1" сможет получить в соперники в третьем раунде отборочного этапа, если пройдет греческий "Панатинаикос". Команда Кучера потенциально имеет шанс встретиться с французским "Марселем".

Первый матч для днепрян будет номинально домашним.

Также напомним, что победителю пары СК "Днепр-1" – "Панатинаикос" мог выпасть кто-то из тройки: шотландский "Рейнджерс", португальская "Брага", нидерландский "ПСВ".

Матчи третьего раунда квалифая ЛЧ пройдут 8/9 и 15 августа. Победители выйдут соответственно в 4-й раунд квалификации ЛЧ, а те команды, которые проиграют, попадут в групповой раунд Лиги Европы. Отметим, что команда Кучера сыграет с чешской "Славией", если вылетит в Лигу Европы.

Читайте такжеТрансфер Довбика в Жирону курирует лично Коломойский. Испанцы уже нашли и запасной вариант – источник

По теме
yellow-arrow
Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
yellow-arrow
От самого дорогого трансфера Шахтера до посредственности в Панатинаикосе: кем стал Бернард
yellow-arrow
Днепр-1 прибыл в Кошице, где сыграет домашний матч ЛЧ с Панатинаикосом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Панатинаикос (Афины) ПСВ (Эйндховен) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде