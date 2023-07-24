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Осталось пройти Панатинаикос. СК Днепр-1 узнал потенциального соперника на 3-й квалифай ЛЧ
В Ньоне бросили шарики
Фото: ФК "Шахтар"
В швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/24.
На жеребьевке определили, кого именно СК "Днепр-1" сможет получить в соперники в третьем раунде отборочного этапа, если пройдет греческий "Панатинаикос". Команда Кучера потенциально имеет шанс встретиться с французским "Марселем".
Первый матч для днепрян будет номинально домашним.
Также напомним, что победителю пары СК "Днепр-1" – "Панатинаикос" мог выпасть кто-то из тройки: шотландский "Рейнджерс", португальская "Брага", нидерландский "ПСВ".
Матчи третьего раунда квалифая ЛЧ пройдут 8/9 и 15 августа. Победители выйдут соответственно в 4-й раунд квалификации ЛЧ, а те команды, которые проиграют, попадут в групповой раунд Лиги Европы. Отметим, что команда Кучера сыграет с чешской "Славией", если вылетит в Лигу Европы.
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