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Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Жребий брошен
UEFA
В понедельник, 24 июля в швейцарском Ньон прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Путь чемпионов
"Ракув" / "Карабах" - "Арис Лимасол"/ "БАТЭ";
"Зриньски" / "Слован" - "Шериф" /" Маккаби" (Хайфа);
"АЕК" Афины - "Динамо" Загреб/ "Астана";
"Лудогорец" /Олимпия" Любляна - "Жальгирис" /" Галатасарай";
"Брейдаблик"/ "Копенгаген" - "Спарта" Прага;
"КИ Клаксвик"/ "Хеккен" - "ХИК" / "Мольде";
Путь представителей лиг
"Рейнджерс" - "Серветт" / "Генк";
"Днепр-1"/ Панатинаикос" - "Марсель" (Олимпик);
"Брага" - "Бачка Топола";
"ПСВ" (Нидерланды) – "Штурм" (Австрия)
Матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 8/9 и 15 августа. Победители выйдут соответственно в 4-й раунд квалификации ЛЧ, проигравшие попадут в групповой раунд Лиги Европы.
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