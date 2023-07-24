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Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

UEFA

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В понедельник, 24 июля в швейцарском Ньон прошла жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Путь чемпионов

"Ракув" / "Карабах" - "Арис Лимасол"/ "БАТЭ";
"Зриньски" / "Слован" - "Шериф" /" Маккаби" (Хайфа);
"АЕК" Афины - "Динамо" Загреб/ "Астана";
"Лудогорец" /Олимпия" Любляна - "Жальгирис" /" Галатасарай";
"Брейдаблик"/ "Копенгаген" - "Спарта" Прага;
"КИ Клаксвик"/ "Хеккен" - "ХИК" / "Мольде";

Путь представителей лиг

"Рейнджерс" - "Серветт" / "Генк";
"Днепр-1"/ Панатинаикос" - "Марсель" (Олимпик);
"Брага" - "Бачка Топола";
"ПСВ" (Нидерланды) – "Штурм" (Австрия)

Матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 8/9 и 15 августа. Победители выйдут соответственно в 4-й раунд квалификации ЛЧ, проигравшие попадут в групповой раунд Лиги Европы.

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В статье: Лига чемпионов
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