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Днепр-1 - Панатинаикос: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Рассказываем, где покажут матч с участием команды Александра Кучера

Днепр-1 - Панатинаикос: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Фото: ФК "Шахтар"

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом году "Днепр-1" только дебютировал в еврокубках, а в этот раз его ждет премьерный матч в Лиге чемпионов. Пусть речь идет только о квалификации, впрочем, для команды Александра Кучера уже и этот уровень должен стать серьезным испытанием. Первым соперником станет "Панатинаикос": греки когда-то могли похвастаться стабильным участием в группе ЛЧ, однако нынешний сезон для клуба станет первым в главном евротурнире ХХ века с 2015-го. Каким будет дебют для одних и возвращение для других?

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Противостояние между "Днепром-1" и "Панатинаикосом" будет состоять из двух игр. Первый матч днепряне должны были провести на своем поле, однако из-за того, что Россия все еще существует, вице-чемпион Украины будет принимать соперника в Кошице. Поединок состоится во вторник, 25 июля и начнется в 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч между "Днепром-1" и "Панатинаикосом" покажет канал "2+2". Также увидеть игру можно и Youtube-каналы Footballhub. Плеер с трансляцией будет доступен на нашем сайте.

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Если вы не сможете посмотреть игру, следите за ходом событий в Матч-центре UA-Футбол в текстовой трансляции. Также сразу после игры читайте подробный обзор игры и смотрите видеообзор важнейших моментов матча.

Напомним, что ответный матч состоится через неделю.

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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