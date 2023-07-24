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Днепр-1 - Панатинаикос: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Рассказываем, где покажут матч с участием команды Александра Кучера
Фото: ФК "Шахтар"
В прошлом году "Днепр-1" только дебютировал в еврокубках, а в этот раз его ждет премьерный матч в Лиге чемпионов. Пусть речь идет только о квалификации, впрочем, для команды Александра Кучера уже и этот уровень должен стать серьезным испытанием. Первым соперником станет "Панатинаикос": греки когда-то могли похвастаться стабильным участием в группе ЛЧ, однако нынешний сезон для клуба станет первым в главном евротурнире ХХ века с 2015-го. Каким будет дебют для одних и возвращение для других?
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Противостояние между "Днепром-1" и "Панатинаикосом" будет состоять из двух игр. Первый матч днепряне должны были провести на своем поле, однако из-за того, что Россия все еще существует, вице-чемпион Украины будет принимать соперника в Кошице. Поединок состоится во вторник, 25 июля и начнется в 21:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч между "Днепром-1" и "Панатинаикосом" покажет канал "2+2". Также увидеть игру можно и Youtube-каналы Footballhub. Плеер с трансляцией будет доступен на нашем сайте.
Если вы не сможете посмотреть игру, следите за ходом событий в Матч-центре UA-Футбол в текстовой трансляции. Также сразу после игры читайте подробный обзор игры и смотрите видеообзор важнейших моментов матча.
Напомним, что ответный матч состоится через неделю.
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