Первый матч Днепра-1 и Панатинаикоса рассудят итальянцы, на матче будет ВАР

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче квалификации Лиги чемпионов, в котором " Днепр-1 " примет "Панатинаикос".Как сообщает УЕФА, на матче будет работать итальянская бригада арбитров.

Главным арбитром будет Даниэле Киффи. На бровках ему будут помогать Альберто Тегони и Валерио Коларосси. Четвертый судья – Эрманно Феличиани.

На матче также будет ВАР, за который будет отвечать Маурицио Мариани.

Ну и напомним, что вице-чемпион Украины будет принимать соперника в Кошице. Поединок состоится во вторник, 25 июля и начнется в 21:00 по киевскому времени.