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Первый матч Днепра-1 и Панатинаикоса рассудят итальянцы, на матче будет ВАР
Главным будет Даниэле Киффи
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче квалификации Лиги чемпионов, в котором "
Главным арбитром будет Даниэле Киффи. На бровках ему будут помогать Альберто Тегони и Валерио Коларосси. Четвертый судья – Эрманно Феличиани.
На матче также будет ВАР, за который будет отвечать Маурицио Мариани.
Ну и напомним, что вице-чемпион Украины будет принимать соперника в Кошице. Поединок состоится во вторник, 25 июля и начнется в 21:00 по киевскому времени.
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