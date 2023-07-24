  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Первый матч Днепра-1 и Панатинаикоса рассудят итальянцы, на матче будет ВАР
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый матч Днепра-1 и Панатинаикоса рассудят итальянцы, на матче будет ВАР

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Главным будет Даниэле Киффи

Первый матч Днепра-1 и Панатинаикоса рассудят итальянцы, на матче будет ВАР

Новина українською

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче квалификации Лиги чемпионов, в котором "Днепр-1" примет "Панатинаикос".Как сообщает УЕФА, на матче будет работать итальянская бригада арбитров.

Главным арбитром будет Даниэле Киффи. На бровках ему будут помогать Альберто Тегони и Валерио Коларосси. Четвертый судья – Эрманно Феличиани.

На матче также будет ВАР, за который будет отвечать Маурицио Мариани.

Ну и напомним, что вице-чемпион Украины будет принимать соперника в Кошице. Поединок состоится во вторник, 25 июля и начнется в 21:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 - Панатинаикос: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
yellow-arrow
Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
yellow-arrow
Осталось пройти Панатинаикос. СК Днепр-1 узнал потенциального соперника на 3-й квалифай ЛЧ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде