Тренер Панатинаикоса: По итогам двух матчей с Днепром-1 мы должны пройти дальше

Главный тренер "Панатинаикоса" Иван Йованович поделился ожиданиями от первого матча квалификации Лиги чемпионов против " Днепра-1 ", который состоится во вторник, 24 июля.

– После многих лет "Панатинаикос" вернулся в Лигу Чемпионов. Что сейчас чувствуете?

– После двух лет в этом клубе я вижу, что происходит в команде, и что этот результат вполне логичен, ведь он пришел к нам после тяжелого труда. Я счастлив видеть нашу команду в этом турнире. Надеюсь, что мы сумеем пройти как можно дальше и желаю всем болельщикам завтра хорошей игры.

– На что вашей команде следует обратить внимание на подготовку к игре с "Днепром-1"? Удовлетворил ли вас уровень подготовки ваших подопечных на летнем собрании и чего ждать от завтрашнего матча?

– За шесть недель плодотворного труда нам многое удалось сделать. Мы работали очень тяжело, и как у "Днепра-1" у нас тоже были исключительно товарищеские матчи, в которых мы практиковались и наделывали связи на поле. Завтра будет важна игра между двумя сильными командами и это будет совсем другой уровень. Трудно что-либо предвидеть и сказать, что именно будет на поле, но завтра вы все увидите. Мы хорошо подготовились и эта подготовка меня удовлетворила. Завтра увидим, что из наших наработок выйдет на поле, и что мы применим. К тому же скажу, что у нас впереди не одна, а две игры, из которых мы должны извлечь больше пользы. Впереди еще матч в Греции и по итогам двух игр мы должны пройти дальше в квалификации Лиги Чемпионов.

– Вы смотрели матчи "Днепра-1" только в еврокубках в прошлом сезоне, или еще изучали и матчи УПЛ?

– Логично, что мы наблюдали за матчами "Днепра-1" в двух турнирах. Смотрели матчи против "Аполлона" и АЕКа с Ларнаками. Следили, как соперник пытался завоевать чемпионство в Украине, но, к сожалению, не сумел этого сделать. Полагаю, что обе команды знают друг друга очень хорошо. "Днепр-1" – это очень хорошая, сбалансированная команда, у которой хорошая организация и завтра нас ждет сильный поединок.

– Ваша команда подписала много новичков. Что можете о них сказать и довольны ли вы трасферами?

– Считаю, что нам удалось подписать очень хороших игроков. У них, конечно, есть разный уровень подготовки к сезону, но, на мой взгляд, "Панатинаикос" это та команда, которая будет шаг за шагом идти вперед и прогрессировать. У нас все еще впереди.