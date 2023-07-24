Кучер: Чемпионат Украины и Лига чемпионов – это разные турниры

Главный тренер " Днепра-1 " Александр Кучер поделился ожиданиями от первого матча квалификации Лиги чемпионов против "Панатинаикоса", который состоится во вторник, 24 июля.

– Насколько вам поможет в ближайших матчах тот еврокубковый опыт, который команда получила в прошлом сезоне?

- Для нас это второй еврокубковый сезон, но это уже другой турнир – квалификация Лиги Чемпионов, пожалуй, самый сильный в мире командный турнир. Для нас это новое соревнование, к которому мы готовились, проходили сборы. Все, что планировали, мы сделали. Считаю, что мы подходим к этим матчам в хороших кондициях.

– Почему выбрали Кошице домашней ареной?

– У нас здесь уже есть опыт выступлений за границей. Это нам сейчас удобно и по локации, ведь мы базируемся в Ужгороде, и расстояние здесь всего 90 километров. Мы здесь играли в прошлом сезоне, нам все понравилось, нас здесь хорошо принимали, так почему бы и нет?

– А что сейчас с вашей домашней ареной, и как вам вообще играть все матчи вдали от дома?

– Да, у нас в стране сейчас война, поэтому мы не можем принимать соперников дома в еврокубках. Сейчас мы находимся в Ужгороде, где тренируемся и принимаем соперников в УПЛ, но есть шанс вернуться играть на "Днепр-Арене". Да, вдали от дома у нас нет болельщиков, и эта ситуация достаточно неприятна, ведь и футболистам нужны болельщики на трибунах, ведь они помогают и добавляют эмоций. А еврокубковые матчи очень к этому стимулируют, поскольку болельщики нам здесь помогают и ребятам приятно играть при заполненных трибунах. Нам этого не хватает.

– А завтра ожидаете домашнюю атмосферу на трибунах? И вообще какие у вас амбиции на этот сезон?

– Если судить по прошлому году, то нас в Кошице очень хорошо поддерживали. Желаем, чтобы и завтра мы это почувствовали и от украинцев, и от словаков. Эта поддержка очень нужна, ведь она нам помогает. Что касается следующего сезона, то, конечно, есть желание играть в самом сильном турнире, мы мечтаем об этом, но понимаем, что нас ждет очень тяжелое противостояние, ведь против нас будет играть очень хорошая команда. Будем отдавать все силы, чтобы получить положительный результат.

– Чувствуете ли вы дополнительную ответственность в том, что в случае успеха вы можете точно обеспечить себе выступление в одном из групповых турниров еврокубков?

– Мы – максималисты. В каждом матче нам нужна победа. Поэтому сейчас не стоит думать, что мы можем обеспечить себе место в еврокубковой осени. Мы играем в квалификации Лиги Чемпионов. Давайте будем здесь играть и мечтать о Лиге Чемпионов.

– Состоялась жеребьевка следующего раунда еврокубков. Когда знаешь потенциального соперника, это не мешает подготовке к матчу?

– Нет, мы сконцентрированы на противостоянии с "Панатинаикосом" и сейчас все наши мысли только о завтрашнем дне и завтрашней игре. Это противостояние будет из двух таймов – первый в Кошице, а второй в Атенах. То, что там дальше есть некий соперник сейчас не столь важно, а нужно решить вопрос нам с "Панатинаикосом". Потом уже будем смотреть дальше. А что-то загадывать заранее, когда ты еще не сделал все дела, то не вижу в этом смысла.

– Как вы пытались компенсировать отсутствие полноценной соревновательной практики перед стартом в еврокубках?

– Конечно, уровень соперников, который был у нас на тренировочном сборе ниже, хотя я никого не хочу оскорбить, но это реалии, ведь чемпионат Украины и Лига Чемпионов – это разные турниры. То, из чего могли, мы вытаскивали максимум, и настраивали ребят, хотя, конечно, нам не противостояли соперники из ведущих футбольных государств. Но настраивали ребят на то, что они должны быть полностью сконцентрированы на этих спаррингах, и у них была максимальная отдача, чтобы потом перенести все это на официальные матчи.

– Что будет решающим в завтрашнем матче?

– Победа, конечно (улыбается). Не было у нас раньше опыта таких матчей: у меня как тренера, и у игроков. Главное быть спокойными, уверенными в себе и своих действиях. Футболисты должны делать то, о чем мы договаривались, чтобы они все это перенесли на футбольное поле, и, конечно, чтобы у них было желание к победе, чтобы болельщики видели, что футболисты стремятся к победе. Это желание будет придавать им сил.

– Какая самая большая угроза у "Панатинаикоса" и чего нужно опасаться в первую очередь?

– Эта команда очень хорошо сбалансирована, опытна и имеет неплохую линию атаки, где можно перечислять всех и каждый игрок несет угрозу в воротах, и любой из них может решить эпизод. Очень хорошая команда и нам нужно быть постоянно внимательными и ответственно относиться к сопернику.