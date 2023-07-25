Кинарейкин: Чувствуем ответственность, потому что от нас зависит многое

Голкипер " Днепра- 1" Яков Кинарейкин поделился ожиданиями от первого матча квалификации Лиги чемпионов против "Панатинаикоса", который состоится во вторник, 24 июля.

- В межсезонье состав команды пополнили несколько голкиперов. Такая конкуренция стимулирует, или наоборот из-за этого есть тревога?

– Конечно, конкуренция всегда стимулирует и будет стимулировать. Без конкурентов ты не можешь быть лучше, и выходя на каждую тренировку ты стремишься доказать, что именно ты должен играть и быть номером один.

– Чувствуете ли вы дополнительную ответственность в том, что в случае успеха вы можете точно обеспечить себе выступление в одном из групповых турниров еврокубков?

– Конечно, чувствуем ответственность, потому что от нас зависит многое. Здесь и настроение наших болельщиков, и наш пропуск на еврокубковую осень. Конечно, хочется это сделать сразу, чтобы не испытывать никаких волнений потом.