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Кинарейкин: Чувствуем ответственность, потому что от нас зависит многое
Во вторник в рамках ЛЧ Днепр-1 сыграет с Панатинаикосом
scdnipro1.com.ua
Голкипер "
- В межсезонье состав команды пополнили несколько голкиперов. Такая конкуренция стимулирует, или наоборот из-за этого есть тревога?
– Конечно, конкуренция всегда стимулирует и будет стимулировать. Без конкурентов ты не можешь быть лучше, и выходя на каждую тренировку ты стремишься доказать, что именно ты должен играть и быть номером один.
– Чувствуете ли вы дополнительную ответственность в том, что в случае успеха вы можете точно обеспечить себе выступление в одном из групповых турниров еврокубков?
– Конечно, чувствуем ответственность, потому что от нас зависит многое. Здесь и настроение наших болельщиков, и наш пропуск на еврокубковую осень. Конечно, хочется это сделать сразу, чтобы не испытывать никаких волнений потом.
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