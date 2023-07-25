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Защитник Панатинаикоса: С Днепром-1 для нас будет не просто игра, а главный матч

Лига Чемпионов
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Уже сегодня Днепр-1 сыграет с Панатинаикосом

Защитник Панатинаикоса: С Днепром-1 для нас будет не просто игра, а главный матч

twitter.com/paofc_

Новина українською

Защитник "Панатинаикоса" Хуанкар поделился ожиданиями от первого матча квалификации Лиги чемпионов против "Днепра-1", который состоится во вторник, 24 июля.

– Завтра для нас будет не просто игра, а главный матч. Он покажет всю силу и мощь, которую мы получили в прошлом сезоне, как мы подготовились. Мы сделаем все, чтобы пройти дальше в квалификации Лиги Чемпионов.

– Что вы знаете о "Днепре-1"? Можете ли выделить их сильные и слабые стороны?

– Я знаю, что любая команда, вышедшая в квалификацию Лиги Чемпионов, автоматически является сильной командой, потому что здесь слабых команд не существует. Могу сказать, что у соперника вингеры играют достаточно высоко, что может наносить нам опасности. Кроме того "Днепр-1" очень хорошо играет на контратаках. Очень жду этот матч и уверен, что завтра будет хорошая игра.

– Вы в команде уже три года и следующий матч станет для вас сотым за "Панатинаикос". Что для вас это значит?

– Для меня это честь, что я сыграю сотую игру за "Панатинаикос". Честно говоря, не ожидал, что удастся так много сыграть, но я этим очень доволен и хочется сыграть еще не один матч. Надеюсь, что мы пройдем дальше и вместе выиграем много трофеев.

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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