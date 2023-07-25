Дніпро-1 - Панатинаикос: смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция

Год назад "Днепр-1" дебютировал в Лиге Европы и сразу вылетел в Лигу конференций. В этом сезоне днепрян ожидает старт в главном еврокубковом соревновании среди клубов – Лиге чемпионов. Соперник также без особого опыта игр на таком уровне: "Панатинаикос", хоть и имеет обширную историю, но на уровне даже квалификации ЛЧ не играл уже почти десять лет. Первая часть противостояния будет домашней для украинского клуба, хоть и состоится в Словакии. Через неделю команды встретятся в Греции.

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Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд. Первый матч

25 июля. Начало в 21:00

"Днепр-1" - "Панатинаикос"

Трансляция - "УНИАН" и Footballhub