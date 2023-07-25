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Дніпро-1 - Панатинаикос: смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
(1 голосов)

{Днепр-1} - {Панатинаикос} ⚽ {25.07.2023} ⚽ Смотреть онлайн трансляцию матча ✅ {Лига чемпионов} ✅ Футбольные видео трансляции ☛ Матчи {Лиги чемпионов} на UA-Футбол

Дніпро-1 - Панатинаикос: смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция

Фото: СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

Год назад "Днепр-1" дебютировал в Лиге Европы и сразу вылетел в Лигу конференций. В этом сезоне днепрян ожидает старт в главном еврокубковом соревновании среди клубов – Лиге чемпионов. Соперник также без особого опыта игр на таком уровне: "Панатинаикос", хоть и имеет обширную историю, но на уровне даже квалификации ЛЧ не играл уже почти десять лет. Первая часть противостояния будет домашней для украинского клуба, хоть и состоится в Словакии. Через неделю команды встретятся в Греции.

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Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд. Первый матч
25 июля. Начало в 21:00
"Днепр-1" - "Панатинаикос"
Трансляция - "УНИАН" и Footballhub

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1 смотреть футбол онлайн
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