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Венглинский: Сказал греческим журналистам - если Довбик будет в ударе, то вам труба

Лига Чемпионов
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Немножко запугал греков

Венглинский: Сказал греческим журналистам - если Довбик будет в ударе, то вам труба

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины, "Динамо", "Днепра" и греческого АЕКа Олег Венглинский поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги чемпионов между "Днепром-1" и "Панатинаикосом".

"Командный футбол – вот за счет чего "Днепр-1" может осилить "Панатинаикос". Потягиваться один в один, в индивидуальном мастерстве у ребят Александра Кучера с Бернардом и компанией не получится. При всем уважении к днепрянам.

"Днепру-1" нужно играть от обороны. Уверен, что хорошая игра позади и будет залогом успеха. Моменты впереди будут. Пусть один или два, но будут, а с таким форвардом, как Артем Довбик, есть шанс на то, что эти моменты трансформируются в голы.

И, конечно же, днепрянам, нужно будет выложиться в этой игре по полной. На все сто, а то и сто десять процентов. Только так. С мотивацией проблем, думаю, не должно быть.

Вообще-то, если будет в ударе Артем Довбик, то шансы пройти "Панатинаикос" у украинской команды очень приличные. Бояться нужно того, что греки смогут выключить Довбика. Игра против "Динамо" во втором круге УПЛ (12 марта 2023 года, 1:0 победа киевлян – прим.) четко показала, что когда Артема нейтрализуют, "Днепр-1" останавливается. Греки очень боятся Атрема Довбика. После жеребьевки мне звонили греческие журналисты, трое, по очереди, расспрашивали о "Днепре-1". Они думают, что этот клуб и тот "Днепр", игравший в финале Лиги Европы, это одно и то же.

Так вот, я им сказал сразу – "Если форвард "Днепра-1" Артем Довбик будет в ударе, то вам труба! С вашими защитниками, он вам точно забьет. Запугал немного греков (смеется – прим.). Интересовалась преимущественно об Артеме, потому что его фамилия сейчас на слуху в Европе", - сказал Венглинский.

Напомним, что матч "Днепр-1" – "Панатинаикос" состоится во вторник, 25 июля и начнется в 21:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Александр Венглинский СК Днепр-1
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