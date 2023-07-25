Шелаев: Для Довбика пришло время истины - есть возможность доказать, что он может забивать не только в УПЛ

Экс-хавбек сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги чемпионо в между "Днепром-1" и "Панатинаикосом".

– К очному противостоянию в Словакии соперники подошли с примерно одинаковым запасом прочности. Ведь в обеих странах сезон еще не стартовал. Оппонентам есть что доказывать: в непродолжительной истории "Днепра-1" это дебют в Лиге чемпионов, так что подопечные Александра Кучера пишут историю, а "Панатинаикос" уже много лет не получал права соревноваться среди лучших команд континента.

– Оба клуба удачно провели в подготовительный период контрольные поединки, хотя следует отметить, что среди их визави не было серьезных соперников.

– У каждого своя стратегия по отношению к спаррингам. Решение по конкретному сопернику принимает наставник, ему же отвечать за результат в Лиге чемпионов, где на кону большие деньги. Все же думаю, что на этом этапе, прежде всего, важна игровая практика и в каких физических кондициях соперники подойдут к противостоянию.

– В межсезонье "Днепр-1" довольно неожиданно сделал упор в своей селекционной работе на подписании новичков с украинским паспортом.

– Это оптимальный вариант ввиду российской агрессии: пригласить квалифицированных легионеров в Украину очень сложно. Что касается подписания украинцев, то "Днепр-1", во-первых, ослабляет соперников на внутренней арене, во-вторых, более острой становится конкуренция за место в стартовом составе. Уже очевидно, что в новом сезоне "Днепр-1" будет более сбалансированным, с длинной скамейкой запасных.

– Согласитесь, также важно, что днепряне перед дебютом в Лиге чемпионов сумели пролонгировать контракт со своим бомбардиром Артемом Довбиком.

– Пока Артем не впечатляет на международной арене, но факты – упрямая вещь: сейчас он лучший нападающий Украины. И для него как раз пришло время истины – есть возможность доказать, что он может забивать не только в УПЛ, уровень которой, по известным причинам, посредственный, но и в еврокубках.

– Сегодня "Панатинаикос" может удивить домашними заготовками?

– Не думаю. В первом матче соперники, как правило, производят разведку. Хотя "Панатинаикос", в составе которого есть бразилец Бернард и словенец Вербич, в свое время выступавшие за "Шахтер" и "Динамо", соответственно, довольно умело прессингует и мастерски выбегает в контратаки. "Днепру-1" нужно дорожить мячом и рассчитывать на бомбардирские качества Довбика.

– Кого вы считаете фаворитом в противостоянии "Днепра-1" и "Панатинаикоса"?

– Греческую команду, учитывая, что повторный поединок пройдет на ее поле, где гарантирована безумная поддержка 12 игрока. Но я буду только рад, если ошибусь, и наши земляки пройдут дальше.