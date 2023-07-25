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Вперед, за ушастым трофеем! Стартовые составы команд на матч ЛЧ Днепр-1 - Панатинаикос

Лига Чемпионов
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Стартовые составы команд

Вперед, за ушастым трофеем! Стартовые составы команд на матч ЛЧ Днепр-1 - Панатинаикос

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Сегодня, 25 июля, "Днепр-1" в словацком Кошице проведет свой первый, условно домашний матч квалификации Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса".

Матч начнется в 21:00, уже известны стартовые составы команд:

"Днепр-1": Кинарейкин, Кравец, Сваток , Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Бланко, Третьяков, Гуцуляк, Довбик

Запасные: Волынец Валеф, Каплиенко, Адамюк, Пурита, Горин, Горбунов, Когут, Танчик, Пасич, Гаджиев, Кивинда

"Панатинаикос": Бриньолли, Хуанкар, Магнуссон, Шенкевелд, Котсирас, Вильена, Перес, Джуричич, Бернард, Палациос, Шпорар

Запасные: Лрнтигин, Ксенопулос, Ваяннидис, Зека, Иоаннидис, Кляйнхаслер, Манчини, Чокай, Едвай, Сидерас, Младенович, Вербич

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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walcom (Киев)
25.07.2023 в 20:41
Слава Україні!!!
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