Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вперед, за ушастым трофеем! Стартовые составы команд на матч ЛЧ Днепр-1 - Панатинаикос
Стартовые составы команд
scdnipro1.com.ua
Сегодня, 25 июля, "
Матч начнется в 21:00, уже известны стартовые составы команд:
"Днепр-1": Кинарейкин, Кравец, Сваток , Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Бланко, Третьяков, Гуцуляк, Довбик
Запасные: Волынец Валеф, Каплиенко, Адамюк, Пурита, Горин, Горбунов, Когут, Танчик, Пасич, Гаджиев, Кивинда
"Панатинаикос": Бриньолли, Хуанкар, Магнуссон, Шенкевелд, Котсирас, Вильена, Перес, Джуричич, Бернард, Палациос, Шпорар
Запасные: Лрнтигин, Ксенопулос, Ваяннидис, Зека, Иоаннидис, Кляйнхаслер, Манчини, Чокай, Едвай, Сидерас, Младенович, Вербич
Напомним, что UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Панатинаикос: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
- Тренер Реала жестко накричал на Лунина – ВИДЕО реакции украинца
- Динамо нашло нового официального спонсора
- От самого дорогого трансфера Шахтера до посредственности в Панатинаикосе: кем стал Бернард
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь