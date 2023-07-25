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Днепр-1 – Панатинаикос. 0:1. Быстрый гол пропускают днепряне
10 минут и надо отыгрываться
twitter.com/paofc_
"Днепр-1" пропускает быстрый гол от греческого "Панатинаикоса" в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов. Отличился Андраж Шпорар.
Голевую передачу отдал Хуанкар. Андраж Шпорар пробил точно и мимо вратаря с близкого расстояния.
10' Андраж Шпорар – 0:1.
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