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Днепр-1 – Панатинаикос. 0:1. Быстрый гол пропускают днепряне

Лига Чемпионов
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10 минут и надо отыгрываться

Днепр-1 – Панатинаикос. 0:1. Быстрый гол пропускают днепряне

twitter.com/paofc_

Новина українською

"Днепр-1" пропускает быстрый гол от греческого "Панатинаикоса" в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов. Отличился Андраж Шпорар.

Голевую передачу отдал Хуанкар. Андраж Шпорар пробил точно и мимо вратаря с близкого расстояния.

10' Андраж Шпорар – 0:1.

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В статье: Лига чемпионов Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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