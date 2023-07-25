Экс-игрок Львова в матче ЛЧ против Галатасарая с замены за 12 минут забил решающий гол и получил красную

Во вторник, 25 июля, состоялись несколько матчей квалификации Лиги чемпионов, в одном из которых Жальгирис принимал Галатасарай.

Очень продуктивно провел встречу экс-хавбек Львова Донатас Казлаускас.

Полузащитник начал матч в запасе, но на 80-й минуте вышел на замену.

При этом Донатас сразу же после выхода получил желтую карточку, а на 90+2 минуте забил гол (сравнял счет), отпраздновал взятие ворот снятой футболкой, за что и получил вторую желтую.

В итоге, матч завершился со счётом 2:2.

Напомним, что Казлаускас пришел во Львов в 2020 году, не сумел закрепиться в составе, провел 13 матчей (807 минут), после чего покинул команду.