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Экс-игрок Львова в матче ЛЧ против Галатасарая с замены за 12 минут забил решающий гол и получил красную

Лига Чемпионов
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За 12 минут оторвался на полную

Экс-игрок Львова в матче ЛЧ против Галатасарая с замены за 12 минут забил решающий гол и получил красную

instagram.com/fkzalgiris

Новина українською

Во вторник, 25 июля, состоялись несколько матчей квалификации Лиги чемпионов, в одном из которых Жальгирис принимал Галатасарай.

Очень продуктивно провел встречу экс-хавбек Львова Донатас Казлаускас.

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Полузащитник начал матч в запасе, но на 80-й минуте вышел на замену.

При этом Донатас сразу же после выхода получил желтую карточку, а на 90+2 минуте забил гол (сравнял счет), отпраздновал взятие ворот снятой футболкой, за что и получил вторую желтую.

В итоге, матч завершился со счётом 2:2.

Напомним, что Казлаускас пришел во Львов в 2020 году, не сумел закрепиться в составе, провел 13 матчей (807 минут), после чего покинул команду.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Жальгирис (Вильнюс) Донатас Казлаускас
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