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Пихаленок травмирован. Есть наджеда, что успеет восстановиться к ответному матчу против Панатинаикоса
Но будут ли шансы?
Фото: СК Днепр-1
Стало известно, почему хавбек и лидер "
Как сообщил футбольный журналист Владимир Зверов, Пихаленок пропустил игру из-за травмы:
"Пихаленка нет сегодня в заявке. Он работает в Ужгороде, работает по индивидуальной программе. Есть надежда, что будет в порядке до ответного матча", - написал Зверов.
Напомним, что ответный матч команд пройдет 1 августа в Греции.
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