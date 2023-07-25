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Пихаленок травмирован. Есть наджеда, что успеет восстановиться к ответному матчу против Панатинаикоса

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Но будут ли шансы?

Пихаленок травмирован. Есть наджеда, что успеет восстановиться к ответному матчу против Панатинаикоса

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Стало известно, почему хавбек и лидер "Днепра-1" Александр Пихаленок не попал в заявку команды на матч квалификации ЛЧ с "Панатинаикосом" (1:3).

Как сообщил футбольный журналист Владимир Зверов, Пихаленок пропустил игру из-за травмы:

"Пихаленка нет сегодня в заявке. Он работает в Ужгороде, работает по индивидуальной программе. Есть надежда, что будет в порядке до ответного матча", - написал Зверов.

Напомним, что ответный матч команд пройдет 1 августа в Греции.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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SeventyFour (Phoenix)
25.07.2023 в 23:35
Зачем форсировать восстановление к ничему не решающему матчу? Надо не шлак было брать ввиде Каплиенко, ушедших бразил, а искать человека в центр и наигрывать еще весной.
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alex.belogubko (одесса)
25.07.2023 в 23:25
греки дома не проигрывают --Днепр вылетает
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